Удаленный работник может отправиться в командировку откуда угодно

Как известно, работодатель должен компенсировать работнику расходы на проезд к месту командировки. Однако когда речь идет о дистанционном сотруднике, что считать отправной точкой?

Например, предстоит командировка в Санкт-Петербург. Компания находится в Москве, сотрудник тоже обычно работает в Москве из дома, но в данный момент он находится в Хабаровске.

Может ли работодатель предусмотреть в трудовом договоре, что расходы на проезд к месту командировки оплачиваются работнику из любого города РФ (а не только из места постоянной работы)?

Такой вопрос был задан Роструду.

Полагаем, что возможно, ответили в ведомтсве.

Дистанционной признают работу, которую работник может выполнять вне стационарного рабочего места (например, дома, в транспорте, в кафе, в другом городе, за границей и т.д.), получая от работодателя задания с помощью сети Интернет и других информационных и телекоммуникационных технологий.

Соответственно режим рабочего времени и место работы дистанционный работник вправе определять самостоятельно.

Работник, принятый на дистанционных условиях, может выполнять свои трудовые обязанности где угодно.

Если работник, в том числе работающий дистанционно, по распоряжению работодателя направлен в служебную поездку, то ему должны быть компенсированы командировочные расходы.