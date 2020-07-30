НДФЛ с чая, кофе, печенек для офиса. Кто-нибудь заморачивался?

Покупка продуктов питания, чая, кофе, сахара и прочего в офис. Облагать ли это НДФЛ, как доход для сотрудников в натуральной форме?

Вопрос обсуждают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, а что вы думаете про покупку продуктов питания в офис. Все эти кофе, молоко и прочее. в разрезе НДФЛ. Покупаете? Не облагаете? Или стараетесь такое не покупать официально?».

Дискуссия получилась оживленная:

«Покупаем. Не облагаем. Не можем подсчитать — кто сколько выпил».

Действительно, под роспись что ли все выдавать?

«Покупаем, НДФЛ не облагаем — не можем базу посчитать! Вдруг кто в три горла кофе пил?».

Или:

«Покупали раньше, теперь перестали. Я вот не знаю, как НДФЛ считать? Я вот чай вообще не пью... кофе только. А директор норовит со сливками и печенькой:-) В общем, мрак и жуть:-)».

А на это отвечают:

«Во-во! А кто-то и с сахаром и сливками и кофе и чай и вафельку и печеньку... Только чайник поставишь кипятить, а как пришла — все выжрали:-)».

Кто-то, видимо, отнюдь были бы не против посчитать, кто сколько съел. Правда, некоторые коллеги и вправду, проглоты.

Вот что советуют:

«Думаем, что продукты в офис — это хорошо:-) Покупаем, НДФЛ не облагаем. считать, кто сколько молока из пакета отпил не собираемся. на затраты не принимаем. при списании начисляем НДС. Расцениваем, как безвозмездную реализацию».

Вот еще:

«Даже не парюсь, покупаем, не облагаем. И пусть это будет самой нашей большой проблемой если что:-)».

Действительно, проблем сейчас навалом. Вон, налоговики требования под видом безобидных писем рассылают.

Еще вот что можно сделать:

«Кидаю в непринимаемые расходы. НДФЛ не облагаем».

Еще советуют в представительские расходы записать.

Или вот еще совет:

«Внесли чай-кофе-сливки-печеньки в коллективный договор. Практически из-за чая-кофе и писали-то его. НДС поэтому берем, НДФЛ нет. Аудиторам спецом пальцем тыкала, сказали ОК».

Вспомнилось давнее письмо Минфина от 13.05.2011г. № 03-04-06/6-107, из которого многие сделали вывод, что необходимо облагать НДФЛ воду, которую работники потребляют из офисного кулера. УФНС по Томской области потом это опровергала.