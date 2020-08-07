Применима ли налоговая реконструкция к однодневкам?

Во всех ли случаях нужно применять метод налоговой реконструкции? Или все-таки нужен механизм, позволяющий определить, когда он излишен?

Владимир Зайцев, руководитель налоговой с лужбы в Siemens, на своей странице на Facebook поделился мнением о проекте письма ФНС касаемо налоговой реконструкции.

«Читаю очередное письмо (проект) в ФНС по поводу ст. 54.1 НК РФ. И конечно же содержатся предложения по реконструкции всего и вся, в том числе при умысле. Реконструировать предлагается по рыночным ценам (т.е. расходы, которым могли бы быть понесены)».

А тут он решил взглянуть со стороны недобросовестного налогоплательщика:

«У меня сразу в голове картина: Я создал однодневку, покупаю у нее мебель под заказы конечных клиентов. По поводу выбора однодневки ничего объяснить не могу. Кто и где реально эту мебель произвел — неизвестно. Скорее всего физлица-краснодеревщики (кустари) на дому работали за наличные. И по этой кастомизированной мебели предлагается определить сколько это могло бы стоить с учетом материалов, заработной платы, зарплатных налогов и т.д.?».

Далее мнение о том, когда реконструкция может быть, а когда она по определению не нужна:

«И вот это предлагается реконструировать? Как в реальности Вы себе представляете? Процесс на 10 лет по определению рыночных цен различных видов шпона и фанеры из различных пород дерева? Пора признать, что дефект субъекта — это практически фатальный дефект. О реконструкции можно говорить когда все субъекты присутствуют, декларируют свои обороты и речь идет о различиях в юридической квалификации сделки — да, тут возможно много субъективизма со стороны налоговых органов (он и есть) и тут, безусловно, должна быть реконструкция».

На вопрос, чем плоха однодневка, есои платятся все налоги, автор пишет, что он в дискуссии подразумевает, что однодневки налогов не платят.

Вопрос только, сколько сил и средств должны привлечь налоговики, чтобы понять, что конкретная компания действительно однодневка, и что к ней методы налоговой реконструкции неприменимы.

Вот что пишут в комментариях:

«В реконструкции все решается через распределение бремени доказывания. И нет проблем — 5 лет практики в русле камского зжби это убедительно доказали. И да, лучше десять лет разбираться в породах дерева (чего по факту не происходит нигде), чем заниматься незаконным штрафным налогообложением. Суды придумали не для скорости, а для справедливости».

Другое мнение:

«Рыночную цену посчитать — это в общем-то не проблема. Тут меня больше этическая сторона волнует, о которой уже говорили фискалы неоднократно: если в сделках с помойками всегда будет применяться реконструкция по рыночной цене, то смысл „платить больше“, то есть смысл с самого начала искать нормальных поставщиков».

Автор отвечает:

«Лучше бы существенно больше времени и ресурсов потратили на проработку различных ситауций реконструкции с наличиствующими субъектами и в целом для отделения зерн от плевел, чем пытаться обсуждать в принципе и по механике восстановление всякого схематоза».

И еще мнение:

«На мой взгляд, тут нужно больше уделять внимания доказыванию субъективной стороны. Нужно находить истинных виновников этих ситуаций, а не валить все на налплата. Но фискалам как обычно лень, и они приходят к тему, с кого есть что взять. А то, что в некоторых отраслях у нас вообще нереально приобрести Услуги/работы нормальных поставщиков — это не секрет».

А подытожим этим:

«Ну надо тогда обязать каждое ООО и ИП посадить у себя в офисе как минимум по одному налоговику и банкиру — чтоб они проверяли коммерческий смысл операций и вообще — им же виднее, как правильнее бизнес делать. А то мало ли чо!».

Правда, к каждому инспектора не поставить.