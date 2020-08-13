По новому соглашению с Кипром будет льготная ставка в 5%. Но не для всех

Кипр согласился на российские условия по налогам на дивиденды, однако для некоторых компаний будет лазейка для сохранения льготной ставки.

Льготная ставка в 5% будет доступна для кипрских компаний при соблюдении двух условий:

не менее 15% ее акций должны быть в своодном обращении;

у этой уомпании должна быть доля в российской компании, которая платит дивиденды, в размере не менее 15%.

Нулевая же ставка на проценты сохранится только для еврооблигаций.

Эксперты считают, что такие лазейки будут стоить недешево, и воспользоваться ими смогут не все желающие. Вопрос, что выгоднее — привести компанию вдолжный вид, чтобы использовать льготу, или оставить все как есть.

По материалам «VTimes».