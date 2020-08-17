ИП на УСН, которого внезапно признали плательщиком НДС, разобрался в ситуации. Налоговики ошиблись

Сегодня на «Клерке» писали про ИП, который всю жизнь был на УСН, а налоговики внезапно признали его плательщиком НДС.

В «Красном уголке бухгалтера» поделились окончанием этой истории.

«Развязка истории, как ИП на УСН заблокировали счёт за не сданную декларацию по НДС. Сегодня ИП поехал в налоговую, что бы узнать в чем собственно проблема. В налоговой сказали, что извините, ошиблись мы, через пару дней счёт будет работать. У кого было в практике, что ИП не подал заявление на УСН а применял эту систему налогообложения и налоговая рано или поздно заметила сей факт».

В данном случае все разрешилось хорошо. В любом случае стоит ехать в налоговую (или хотя бы связаться) и выяснить, в чем проблема. И все регистрационные документы, в том числе и копию уведомления на УСН, в отдельной папке.

А вот что написали в комментарии:

«ВС ситуацию разрешил в пользу налогоплательщиков в июле прошлого года. Определение от 02.07.2019 # 310-ЭС19-1705».

Правда, у нас в стране не прецедентное право. Хотя иногда на позиции судов ориентируются.