Бухгалтеры жалуются на требования от налоговиков, которые, по сути, и не требования вовсе

И снова общение налоговиков при помощи требований. Бухгалтеры уже за сердце хватаются и корвалол пьют стаканами.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«С утра чуть инфаркт не получила, СМС „поступило требование“. Все бросаю, бегу к компу, обновляю, „у вас переплата“. С этим надо что то делать».

На «Клерке» недавно писали, что налоговики стали общаться с налогоплательщиками требованиями. Вероятно, чтобы налогоплательщиков в тонусе держать. Правда, люди после самоизоляции и так дерганые, вон, как разводы подскочили в обществе. А тут еще и требования по поводу и без.

В комментариях посоветовали перестать так остро реагировать. А автор вообще подумывает завершать карьеру бухгалтера, поскольку нервов не хватает совершенно.

А вот что советуют как альтернативу карьере:

«Переходите из бухгалтера в турагенты:-) через две недели работы совсем сон потеряете. Двадцать раз в день сообщения об отмене или замене рейсов отелей, запреты стран и полетов:-) и все это за 5% комиссии:-) после этого вернетесь к бухгалтерской работе с удовольствием:-)».

Кто-то своей ситуацией делится:

«Вот мне вчера требование пришло... Уууу... Пояснить взаимоотношения с 10-ю контрагентами, часть из которых я не знаю, а по остальным толком и не было взаимоотношений. Договоры, акты, счета-фактуры, деловую переписку...».

Вот это требование так требование.

А кто-то пишет:

«Мне так два сразу пришло в одно утро:-)... „Вам была отправлена субсидия“ :-)».

А кто-то считает так:

«Не стреляйте в пианиста, играет как умеет».

Правда, означенный «пианист» такого мнения по отношению к «зрителям» вряд ли придерживается. Попробуй, не отправь все документы по требованию. Того и глядишь, нагрянут.