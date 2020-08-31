В пандемию на треть возросло число случаев мошенничества

В период самоизорляции в России на треть выросло число уголовных дел о мошенничестве. А о телефонном и интернет-мошенничестве — на 76%.

Такую статистику привела Генпрокуратура, пишет «РБК».

Причем, общий прирост составили именно случаи телефонного мошенничества и мошенничества с банковскими картами.

«В период карантина возникли новые поводы и основания для безналичных расчетов. Росту числа мошенничеств также способствовало закрытие большинства торговых точек, собственники денежных средств более положительно, чем обычно, реагировали на предложения товаров и услуг на онлайн-площадках, чем воспользовались и мошенники. Например, возникли сайты-клоны известных торговых площадок по продаже дорогой компьютерной техники. Неопределенность с выплатами, требования самоизоляции при не всегда полном и доступном информировании позволяли мошенникам по надуманным основаниям вступать в контакт с пенсионерами, получать доступ к их банковским реквизитам, а иногда и неправомерно проникать в их жилище», — пояснил изданию руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.

Вообще, такое случается в любой смутный период. Этот — не исключение. То тесты на коронавирус поддельные, то справки покупают, то еще что-нибудь.