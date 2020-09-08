Друзья, кто еще столкнулся с требованиями налоговой по уплате налога, когда вам положена отсрочка? Делитесь в комментариях!

Региональные отсрочки по налогам не указ налоговикам, которым нужно наполнять бюджет. И потому все больше людей жалуются, что с них требуют уплату налогов, по которым, как они думали, у них отсрочка.

Ранее на «Клерке» писали о случаях в Краснодаре. Утром добавилась история про Иркутскую область. Во всех случаях — или сбой программы (так говорят налоговики), либо компания «почему-то» не в льготных списках (так они тоже говорят).

А сегодня в «Красном уголке бухгалтера» сказали, что то же самое происходит в Оренбурге и Оренбургской области:

«Да не только в Краснодаре, и в других городах тоже самое. Блокируют. В Оренбургской области, в Оренбурге. И плевать хотели налоговики на все постановления правительства».

Коллеги, просим больше конкретных случаев! Делитесь в комментариях, рассказывайте, кому еще не дают воспользоваться положенной отсрочкой! Неужто по всей стране «сбой»?