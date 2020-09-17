Бухгалтер ошиблась в номере накладной. Все мы люди, или нет ей прощения?

Рассказ бухгалтера о том, как одна-единственная цифра может создать превеликое множество проблем.

Длиннопостом поделились в «Красном уголке бухгалтера». Стилистика автора сохранена.

«Расскажу вам сказочку про одну цифру или романс спою. Ну мотив короче сами для себя выберете. Да, ошиблась бухгалтер при вводе в программу с номером счет-фактуры. Вот две подряд идущие Торг-12 разнесла правильно, а вот номер счет фактуры в и первом и во втором случае вбила один и тот же. Винаватаяяяя, ну конечно. Но она же живой человек. Можно перейти на ЭДО, можно ее роботом заменить, можно бизнес раздробить и перейти на УСН, можно вааще бизнес закрыть. Но мы дураки работаем, бухгалтеру ЗП платим, налоги с ЗП опять же платим, несмотря на пандемию все декларации и все платежи вовремя. НДС опять же за 2 квартал заплатили с долей вычета аж 60%, так как работали как не в себя весь 2 квартал и погода была благоприятная и контракты были и из-за пандемии дороги были свободные».

Налоговики к несчастной цифре докопались:

«Но вот беда, ошиблись в последней цифре номера счет-фактуры и получилось в 8 разделе декларации по НДС одна запись, а не две. И пришла грозная программа АИС НДС и прислала требование с расхождением с кодом 4. И я еще такая наглая, в пояснении написала про досадную ошибку и не стала сдавать уточненку. Сумма налога ведь не занижена! А потом еще и по телефону попросила НК РФ прочитать про обязанности налогоплательщика в части подачи уточненок».

А потом — еще требования:

«Прошло две недели и два дня и вот опять требования — два требования. В одном просят только копию счет-фактуры по которому расхождения. То есть полностью игнорируют мое предыдущее пояснение об ошибке в номере другого с-ф. И еще одно требование. Любимое : „все карточки по всем счетам“, » все ТН с информацией в какой организации числится водитель""все акты сверок по всем покупателям и поставщикам«, «штатная расстановка с ФИО и датами приема и увольнения по всем сотрудникам» и т.д и т.п. Сомневаются наверное в реальности поставок. Что там ошибка в 70 тыс., у них миллионы по этому контрагенту! А поставщик к слову сказать более 5 лет поставляет нам один вид ТМЦ, не раз по нему документы предоставляли".

А тут автор рассуждает, почему такое внимание от налоговиков:

Спросите почему, да наверное все кто в 2019 году попадался с недостоверным адресом, все у них в черном списке. Им в адрес к номеру дома, номеру строения и номеру офиса пришлось номер этажа добавить. Вот что делает одна цифра, напиши совсем другой номер может быть и все бы обошлось одним пояснением и заработала бы статья 81 НК РФ. Но нет, вот прям классовая ненависть поперла с каждой стороны. Должна ли я проявить смирение и покорность? Не должна, но могла бы. Мешает двухлетнее ожидание решения по ВНП, которая закончилась в 2018 году. Акт был, а решения все нет. Мешают вечные опечатки в требованиях по статьям , периодам, налогам, контрагентам. Вот даже в последнем в одном пункте про одного контрагента спрашивают, а в другом про другого«.

Ну и напоследок:

«Спасибо всем, кто дочитал. Пар выпустила, завтра начнем собирать очередную тонну документов для очередного принципиального инспектора, работающего в добросовестной налоговой инспекции. Написала про добросовестную инспекцию и вспомнила, что эта же инпектриса по встречкам разослала кучу требований нашим поставщикам. Улыбнуло в этих требованиях просьба представить поставщикам не только штатную расстановку за 2 квартал, но и расчет заработной платы работников. С любовью ко всем, раба бухгалтерии или раба цифр или раба номера. Ща что нибудь для себя выберу».

А в комментариях написали:

«Сдать уточненку и забыть:-). К чему усложнять себе жизнь из-за собственной же небрежности, которую легко исправить?».

Или:

«Незачем себя так корить, вы просто немного устали. А если в отпуск?!».

Автор на это пишет:

«Увы и ах. И ошибка не моя, но я в ответе».

Кто-то вообще считает, что автору заняться нечем — пишет, мол, эссе об обычной бухгалтерской работе и ошибке. Ну так любая работа состоит из каких-то мелких, обыденных и порой неприятных вещей. О чем еще писать-то?