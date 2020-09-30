Чаевые запретят включать в чек с 1 января

Новые правила оказания услуг общепита запрещают включать чаевые в чек. Вступят в силу с 1 января 2021 года.

Об утверждении новых правил на «Клерке» недавно писали.

«В правилах указано, что любые платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.). Такой подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение относительно реальных расходов при оказании указанных услуг (когда к стоимости блюд, указанных в меню прибавляются всевозможные доплаты за обслуживание)» — пишут на сайте Роспотребнадзора.

При этом:

«Вместе с тем, наряду с оказанием услуг общественного питания исполнитель вправе предложить потребителю приобрести услуги по организации досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный или безвозмездный характер. То есть такие услуги могут быть выбраны потребителем добровольно на основе ознакомления с их потребительскими свойствами и ценой. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких дополнительных услуг (расходов), а если они оплачены — потребовать от исполнителя возврата уплаченной суммы».

Это что, отдельный прейскурант на услуги официанта что ли? С учетом, что чаевые — дело сугубо добровольное.