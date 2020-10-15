Сохранение ЕНВД: а вдруг?

Сегодня мы опубликовали новость о проекте Приказа МЭР о коэффициентах-дефляторах на 2021 год. Среди прочих — коэффициент К1 для ЕНВД.

К чему бы это?

Читатели «Клерка» и нашего Телеграм-канала «Бух! Молния» строят свои догадки.

Возможно, это досадное недоразумение и сотрудники министерства допустили оплошность при подготовке проекта.

А возможно в этом есть какой-то скрытый смысл, предполагают наши читатели. Тем более что буквально на днях в Госдуму внесен очередной проект о сохранении ЕНВД до 2024 года. Он будет рассмотрен в ноябре 2020.

А накануне бизнес-омбудсмен Борис Титов заявил, что отмена ЕНВД уже в январе 2021 года грозит социальным взрывом.

Мы решили провести опрос на тему перспектив сохранения ЕНВД. Приглашаем вас принять в нем участие.