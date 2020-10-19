Сдавать ли СЗВ-СТАЖ и РСВ на гендиректора, который единственный учредитель?

ООО состоит из единственного участника, он же гендиректор. Сдается ли на него СЗВ-СТАЖ и РСВ? Бухгалтеры спорят.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Очень прошу совета: приходит по СБИС письмо след содержания: „Рассылка 16.10.20 срочно!!! Расхождения по формам СЗВ-СТАЖ-РСВ-1 (в случае отсутствия расхождений срочно представить пояснения). ГУ ПФР 8 УПФР 1 по г. Москве. “ Бух говорит: „Спите спокойно, мы „СТАЖ“ и „РСВ“ не сдаём, это все ерунда“ А у меня спокойно не получается. Как считаете, бух права, или надо искать нового?».

Дальше в комментариях вопрошающий поясняет, что у него «ООО, один директор, он же учредитель. Зарплату и налоги все выплачиваю, все белое».

Кто-то из прокомментировавших считает, что бухгалтер скорее всего прав:

«Бух может и права быть. Там столько нюансов. Если б что-то не сдали, вам бы уже требование пришло от того же ПФР».

Кто-то говорит, что не нужно так бурно реагировать на подобные рассылки:

«Если не указана ваша компания, и если нет исполнителя, то это просто массовая рассылка, чтобы жизнь мёдом не казалась. СЗВ-СТАЖ сдаётся раз в год и РСВ не сдаётся в Пенсионный фонд. Так что не надо никого менять».

А кто-то считает, что бухгалтер неправа:

«Резюме буха — просто огонь. РСВ и СЗВ не сдаются только в одном случае — если вы ИП без работников».

Вообще, по поводу единственного учредителя, который при этом директор как-то на «Клерке» писали. О том, подавать или не подавать. И вопрос этот до сих пор спорный среди бухгалтеров.