Что еще Путин распорядился сделать для малого и среднего бизнеса

Путин на расширенном заседании Госсовета отдал несколько распоряжений в отношении малого и среднего бизнеса.

Для МСП предложено снизить ставки по кредитам, продлить мораторий на проверки и привлечь его к экспорту, а еще усовершенствовать систему его учета.

Кроме этого были следующие распоряжения. Организация условий создания складских комплексов и хабов:

«обеспечить создание условий для организации деятельности складских комплексов (хабов) на территории РФ».

Дать МСП льготный доступ к промышленным и технопаркам:

«рассмотреть вопрос об осуществлении с 2022 года финансирования мероприятий по обеспечению льготного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к инфраструктуре промышленных парков и технопарков».

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Обеспечить внедрение сервисов для поддержки производственной и сбытовой деятельности:

«обеспечить внедрение на базе цифровой платформы, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе индивидуальных предпринимателей) не менее трех сервисов, имеющих приоритетное значение для таких субъектов предпринимательства, предусмотрев возможность интеграции указанной платформы с действующими аналогичными платформами, созданными в субъектах РФ».