Можно ли учесть в расходах проценты по займу, который взят в период другого спецрежима?

Компания была на режиме УСН 6%, взяла заём. В этом году перешла на УСН 15%, и хочет проценты по этому займу начать включать в расходы. Так можно?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Помогите разобраться, если компания на УСН 6% взяла заём на 10 лет, потихоньку его отдает, но теперь это компания перешла на УСН 15%. Может ли она взять в расходы проценты по тому займу, которые выплатит в конце года, если у нее поменялся режим налогообложения?».

Вообще, в ст. 346.16 НК РФ дан закрытый перечень расходов, на сумму которых можно уменьшить налогооблагаемую базу. В п. 9 именно о процентах по займам и кредитам речь и идет.

А вот что пишут в комментариях:

«Только за период, когда применяет режим доходы минус расходы».

Комментаторы сошлись в этом мнении единогласно:

«Те, что начислит и выплатит за период УСН 15%».

Остальные комментарии примерно те же.

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