Для предпритятий общепита предложили снизить ставку НДС до 10%

Московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева предлагает снизить ставку по НДС для общепита до 10%. В том числе для кальянных.

Кальяны в общепите запрещены с 30 октября. Представители общепита прогнозируют потери доходов не менее 30%.

«В России предприятия общественного питания, к которым относятся и кальянные, облагаются НДС в 20%. Во всем мире для ресторанного бизнеса НДС ниже из-за невозможности его возмещения. Бизнес выступает за снижение НДС для предприятий общественного питания до 10%», — сказала Минеева, комментируя меры поддержки для столичного общепита на фоне возможных потерь при отказе от кальянов.

По ее словам, лимит суммы дохода на упрощенной системе налогообложения (УСН) в сфере общественного питания — 150 млн рублей, что «влечет за собой уход предпринимателей в „теневой“ бизнес, а также дробление бизнеса». Она отметила, что предприниматели выступают с инициативой увеличить предел дохода по УСН для заведений общественного питания. Также при применении УСН сейчас действует ограничение численности работников — до ста сотрудников.

«Бизнес выступает за отмену лимита численности работников субъектов малого и среднего предпринимательства и за распространение системы УСН на большее число предпринимателей», — добавила бизнес-омбудсмен.

По материалам «ТАСС».