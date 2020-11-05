Определены критерии НКО для упрощения кадрового учета как в малом бизнесе

Минэкономразвития на федеральном портале опубликовало проект Постановления Правительства, в котором оговариваются критерии по численности и доходам НКО для целей применения норм ТК, предназначенных для малых предприятий.

Поясним, сейчас в Госдуме находится законопроект № 1022523-7 с поправками в ТК в части установления особенностей регулирования труда лиц, работающих у работодателей, являющихся некоммерческими организациями.

Такие особенности регулируются главой 48.1 ТК, и после принятия проекта будут распространяться и на НКО, у которых ССЧ и доход за предыдущий год не превысили предельных значений, установленных Правительством.

Эти значения и установило МЭР в вышеназванном проекте, размещенном на портале:

ССЧ – 15 человек;

доход – 120 млн. рублей.

Напомним, согласно главе 48.1 ТК можно не издавать некоторые локальные акты (ПВТР, положение об оплате труда, графики сменности).

Все нюансы можно прописать прямо в трудовом договоре на основе типовой формы, утвержденной Правительством.