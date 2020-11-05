ИП заблокировали счет из-за несдачи УСН. Уже все сдано, но разблокировки нет

ИП не сдал вовремя декларацию по УСН, получил блокировку счета. Уже все сдали, но разблокировки так и нет. Что делать, если физически попасть в налоговую возможности нет?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«У ИП заблочили счёт за несдачу УСН. В пятницу сдали, но до сих пор разблокировки нет. Письмо в налоговую отправили, жалобу тоже. Дозвониться никак (Москва). Доехать не получится. Что можно сделать ещё, чтобы разблокировали? Бизнес крахом идет».

Вот что посоветовали в комментариях:

«Знакомый ИП разблокировал, только лично поехав ИФНС, где предъявил сданный УСН и отдал письмо с приложенной копией».

А кого-то развеселила фраза «с пятницы»:

«„До сих пор“ с пятницы. Ха-ха-ха. У меня блокировка вивсит с 10 октября, хотя все требования выполнены еще 13-го. Ни электронное обращение, ни поход ногами ничего не дал. С каких это пор ИФНС волнует, чтоб бизнес мог работать».

Еще советуют на 8 800 «семь двоек» звонить. И кое-что подсказал банк.

«Звонила на 8 800 2222222 и доставала через них. Но главное что подсказал банк — это просить назвать электронный код разблокировки. Лучше спросить у банка, как это правильно называется. Мне долго вешали лапшу, типа мы файл с разблокировкой отправили. Банк попросил записать этот файл, а они будут искать у себя. 5 дней долбала налоговиков и потом по цифрам выяснилось, что они его сформировали только на пятый день — видимо когда я их сильно достала».

И еще совет по ТКС доставать.

«Я сдаю и сразу прошу письмо по ТКС — мол в связи с устранением причины блокировки прошу снять арест с р/счета. Обычно на утро уже всё работает. А про жалобу в Управление я не поняла. Не сдали вовремя декларацию и жалуетесь что вам не разблокировали счёт раньше установленного времени?».

Про жалобу автор поясняет:

«После того, как сдали, послали по ткс письмо сразу о сдаче. В пятницу. Но сегодня (вторник) ещё не разбокировали. Тогда я написала жалобу на бездействие налоговых органов, и сразу все решилось».

В общем, в итоге разблокировали. Позже автор поправила пост, сообщила о разблокировке:

«Разблокировали! Помогла жалоба в управление. Скан жалобы отправили в ИФНС электронно. К вечеру разблочили».

Но, как в анекдоте, «таки неприятный осадочек остался».