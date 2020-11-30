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В Думу внесли законопроект с «красно-желто-зелеными» поправками в 115-ФЗ

Законопроект о разделении банковских клиентов на три цветных категории внесен в Госдуму.

Как мы рассказывали ранее, зеленым клиентам будет проще — банк не будет сильно контролировать их операции, если речь идет о платежах в адрес таких же зеленых клиентов.

За желтыми будут присматривать.

А красным придется совсем несладко. Счет будет заблокирован. Новый счет им не откроют ни в одном банке. А если не удастся оспорить отнесение к группе высокого риска, счет закроют, а деньги, которые там остались, переведут в бюджет.

Более подробно о новом законопроекте читайте в нашем материале «Плохих юрлиц и ИП выгонят из банка, а их деньги отберут в казну: обзор нового проекта».

Авторы проекта — группа депутатов и членов СФ во главе с Анатолием Аксаковым.

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