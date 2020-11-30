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Плохих юрлиц и ИП выгонят из банка, а их деньги отберут в казну: обзор нового проекта

Иллюстрация: Ирина Григорьева / Клерк

Всех банковских клиентов из числа юрлиц и ИП разделят на зеленых, желтых и красных. Красным мало того, что откажут в обслуживании, у них еще изымут все деньги в пользу государства.

ЦБ будет оценивать уровень риска банковских клиентов — юрлиц и ИП в части вовлеченности в подозрительные операции.

Законопроект № 1064272-7 с поправками в антиотмывочный закон № 115-ФЗ и 86-ФЗ «О Центральном банке» внесен в Госдуму.

В этом материале — обзор данного законопроекта.

Новый сервис

На базе ЦБ будет создан специальный сервис, платформа ЗСК (знай своего клиента), через который банки в режиме онлайн будут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.

Критерии отнесения организаций и ИП к определенной группе риска будут разработаны и опубликованы на сайте ЦБ.

ЦБ даются полномочия рассматривать заявления клиентов о пересмотре группы риска, к которой их причислили.

Клиентский светофор

Делить клиентов по группам риска будут как сами банки, так и непосредственно ЦБ — каждый «со своей колокольни».

Каждый клиент будет отнесен к одной из трех групп риска:

1) Высокий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (красная зона);

2) Средний уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (желтая зона);

3) Низкий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (зеленая зона).

При открытии счета банк будет проверять, к какой группе относится клиент.

Также банк будет проверять, какого цвета клиент, перед тем, как провести платежку.

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Преференции для зеленых

Банкам запретят отказывать в обслуживании клиентам, которые имеют низкий уровень риска и находятся в зеленой зоне.

Нельзя будет отказать в перечислении денег, если платежка идет от одного зеленого клиента к другому зеленому.

По платежам в адрес физлиц, в адрес желтых клиентов все будет по-прежнему строго, даже если операция проводится зеленым клиентом.

Ситуация с желтыми

В отношении лиц с желтым уровнем риска сохраняется вероятность при наличии подозрений в отмывании в отказе им открыть счет или провести операцию.

Запреты для красных

Если клиент находится в красной зоне, ему будет отказано:

  • в приеме на обслуживание;
  • в выдаче остатков денег с расчетного счета;
  • в перечислении остатков денег на другой р/с в другом банке;
  • в исполнении платежного поручения;
  • в доступе к Системе быстрых платежей;
  • в доступе к интернет-банку.

Если желтый или зеленый клиент перечисляет деньги красному, в этой операции также будет отказано. Исключение — переводы через Систему быстрых платежей.

То есть красный клиент не может ни потратить свои деньги, ни получить оплату от клиентов.

Обо всех вышеперечисленных случаях отказа банк обязан в 3-дневный срок сообщать в ЦБ.
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Ответственность банка

В законе 115-ФЗ будет прописано, что отказ банка красному юрлицу или ИП в открытии счета, в выдаче остатков или перечислении их на другой счет по инициативе клиента, в доступе к СБП не будет являться основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности банка за совершение соответствующих действий.

То есть если банк отказал красному — он имел на это право. Наказать его за это нельзя.

Информирование клиентов

Если вас отнесли к желтой или зеленой зоне, то узнать об этом можно, подав запрос в банк.

Если же банк отнес клиента к красной зоне, он обязан проинформировать клиента в течение 5 рабочих дней — сообщить ему «радостную весть» и ее последствия.

Если в красный список клиента внес ЦБ, то получив такую информацию от регулятора, банк также в 5-дневный срок извещает клиента.

Банк проинформирует красного клиента о возможности оспорить отнесение его именно к этой группе.

То есть банк в обязательном порядке информирует только красных клиентов. Желтые и зеленые должны сами подсуетиться, чтобы узнать свой статус.

Возможность оспорить

Если решение о помещении клиента красную зону принял банк, то заявление о пересмотре надо подавать туда. Если банк отказывается пересматривать свое решение, подается заявление в межведомственную комиссию при ЦБ.

Если решение о красном цвете исходит от ЦБ, то заявление на пересмотр надо будет подавать сразу в межведомственную комиссию.

Пересмотр группы риска

Может так произойти, что банк отнес клиента к зеленой группе, а ЦБ — к желтой. Или банк считает клиента желтым, а по данным ЦБ — он красный.

В этом случае банк может подать заявление в ЦБ и оспорить отнесение клиента к более плохой группе риска. Это заявление ЦБ должен рассмотреть в течение 10 рабочих дней. В итоге уровень риска может быть пересмотрен. Но не факт.

Если плохую группу риска присвоил банк, то клиент, обращаясь с заявлением на пересмотр, должен приложить к нему аргументированные пояснения и документы. Сделать это можно в течение 6 месяцев с момента попадания в опасную зону.

Если банк отказал в пересмотре, у клиента есть еще 6 месяцев, чтобы оспорить это решение в межведомственной комиссии ЦБ.

Если инициатива по отнесению к красной зоне исходит от ЦБ, оспорить его в межведомственной комиссии можно в течение 6 месяцев от даты получения клиентом данной неприятной информации.

Если ЦБ сменил гнев на милость, то клиента перенесут из красной зоны в другую в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения.

Если ЦБ отказался пересматривать решение, то оспорить это можно в суде в течение 6 месяцев.

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Последствия для красных

Красным клиентам дается 6 месяцев на подачу возражений. Через 6 месяцев банк в одностороннем порядке расторгает договор банковского счета.

В течение 5 дней после расторжения договора на счет банк обязан перечислить все деньги, которые остались на счете юрлица или ИП, в бюджет.

Если речь идет о валютном счете, то банк сначала продает валюту клиента, а потом уже рубли переводит в бюджет.

То есть красный клиент своих денег уже не увидит. Если не удалось оспорить решение об отнесении к красной зоне, с деньгами можно распрощаться. Они уходят государству.

На всякий случай, если вы не можете поверить в это, приводим отрывок из законопроекта:

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Сейчас многие возмущаются из-за так называемой прощальной комиссии, которую берут банки, изгоняя нежелательного клиента. Она составляет в разных банках от 15 до 20 %.

Так вот в свете новых поправок в 115-ФЗ эта комиссия уже не будет казаться такой уж и драконовской. Сейчас клиент, которого посчитали подозрительным, может забрать свои деньги за минусом 20 %. Потом он не заберет вообще ни копейки. Как говорится, что упало — то пропало.

Закон должен вступить в силу через полгода после его принятия.

Желаем вам не оказаться в красной зоне. Не совершайте подозрительных операций!

Не все так печально

Впрочем, как говорится в пояснительной записке, 99 % фирм и ИП — это клиенты зеленой группы. 0,3 % — это желтый сегмент.

К красной зоне можно отнести 0,7 % клиентов банков из числа юрлиц и ИП.

В записке отмечается, что все изменения нацелены на то, чтобы снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей за счет снижения превентивных ограничительных мер со стороны банков.

Сократятся расходы добросовестного бизнеса на взаимодействие с банками.

Предлагаемые поправки также имеют своей целью повышение эффективности работы противолегализационных систем банков и снижение объемов подозрительных операций.

Снизятся операционные расходы банков путем смещения акцентов в работе комплаенс-подразделений на клиентов с потенциально высокими рисками, включая так называемые риски контрагентов, сократить время осуществления проверок уровня комплаенс-риска контрагентов клиента, обслуживающихся в иных кредитных организациях.
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