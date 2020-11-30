Плохих юрлиц и ИП выгонят из банка, а их деньги отберут в казну: обзор нового проекта

Всех банковских клиентов из числа юрлиц и ИП разделят на зеленых, желтых и красных. Красным мало того, что откажут в обслуживании, у них еще изымут все деньги в пользу государства.

ЦБ будет оценивать уровень риска банковских клиентов — юрлиц и ИП в части вовлеченности в подозрительные операции.

Законопроект № 1064272-7 с поправками в антиотмывочный закон № 115-ФЗ и 86-ФЗ «О Центральном банке» внесен в Госдуму.

В этом материале — обзор данного законопроекта.

Новый сервис

На базе ЦБ будет создан специальный сервис, платформа ЗСК (знай своего клиента), через который банки в режиме онлайн будут получать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам.

Критерии отнесения организаций и ИП к определенной группе риска будут разработаны и опубликованы на сайте ЦБ.

ЦБ даются полномочия рассматривать заявления клиентов о пересмотре группы риска, к которой их причислили.

Клиентский светофор

Делить клиентов по группам риска будут как сами банки, так и непосредственно ЦБ — каждый «со своей колокольни».

Каждый клиент будет отнесен к одной из трех групп риска:

1) Высокий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (красная зона); 2) Средний уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (желтая зона); 3) Низкий уровень риска вовлеченности в проведение подозрительных операций (зеленая зона).

При открытии счета банк будет проверять, к какой группе относится клиент.

Также банк будет проверять, какого цвета клиент, перед тем, как провести платежку.

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Преференции для зеленых

Банкам запретят отказывать в обслуживании клиентам, которые имеют низкий уровень риска и находятся в зеленой зоне.

Нельзя будет отказать в перечислении денег, если платежка идет от одного зеленого клиента к другому зеленому.

По платежам в адрес физлиц, в адрес желтых клиентов все будет по-прежнему строго, даже если операция проводится зеленым клиентом.

Ситуация с желтыми

В отношении лиц с желтым уровнем риска сохраняется вероятность при наличии подозрений в отмывании в отказе им открыть счет или провести операцию.

Запреты для красных

Если клиент находится в красной зоне, ему будет отказано:

в приеме на обслуживание;

в выдаче остатков денег с расчетного счета;

в перечислении остатков денег на другой р/с в другом банке;

в исполнении платежного поручения;

в доступе к Системе быстрых платежей;

в доступе к интернет-банку.

Если желтый или зеленый клиент перечисляет деньги красному, в этой операции также будет отказано. Исключение — переводы через Систему быстрых платежей.

То есть красный клиент не может ни потратить свои деньги, ни получить оплату от клиентов.

Обо всех вышеперечисленных случаях отказа банк обязан в 3-дневный срок сообщать в ЦБ.