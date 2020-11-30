Что делать, если вдруг за вашу компанию некто сдал нулевую декларацию, о которой вы ни сном ни духом? Пошаговый алгоритм действий.

Налоговый консультант Михаил Жуховицкий в своем блоге рассказывает о том, что делать, если за вашу компанию сдали нулевую декларацию.

«Сами юрлица эти нулевые отчеты не подавали. Кто-то сдавал их за них. Я получил больше сотни писем от владельцев бизнеса в Москве с просьбой чем-то им помочь», — пишет он.

А вот небольшой алгоритм, что нужно делать, если вы обнаружили сданную за вас нулевую декларацию:

Идите в свою налоговую с заявлением, чтобы они предоставили вам информацию по нулевой корректировке. Вам нужны следующие данные:

Подписант. Кто именно подписал отчетность в уполномочке. ИНН уполномочки, в которой работает этот подписант. Оператор, через которую эта уполномочка сдала отчет. IP адрес, с которого сдавали отчетность.

Сразу скандалить в территориальной налоговой смысла нет. Это не решает проблемы.

Что вам нужно:

Обратиться к оператору. Явитесь в ближайший офис оператора. С заявлением, о том, что у них работает такая уполномочка. Они её сразу же отключат. Большинство операторов очень беспокоятся о своей репутации.

Написать в центральный аппарат ФНС жалобу на территориальную налоговую. Что последние приняли доверенность от сомнительной организации. И никаким образом не проверили её. Обязательно написать, чтобы проверили все доверенности этой уполномочки по базе.

Написать заявление в Следственный комитет. О факте выпуска ключа этой уполномочкой и подаче отчетности ими. И попросить в заявлении проверить деятельность сотрудников территориальной ФНС на предмет превышения служебных полномочий, почему не проверили доверенность, не запросили оригинал.

Идти нужно именно в СК. Не в полицию. СК сами дадут распоряжения на проверку в УЭБиПК МВД. После трех этих пунктов, скорее всего, уполномочка и те, кто за ней стоят, уже вряд ли вас побеспокоят.

Недавно на «Клерке» писали об алгоритме действий от налоговиков, если вдруг компания обнаружила оформление левой электронной подписи на себя. Но проверку читателей он не прошел. А еще подписчики «Красного уголка бухгалтера» рассказали об удостоверяющем центре в Екатеринбурге, который выпускал такие ЭП.