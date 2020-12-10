Бывший владелец «Банки.ру» назвал самой большой ошибкой покупку Bankir.ru

Создатель, вдохновитель, и до недавнего времени один из владельцев портала «Банки.ру» Филипп Ильин-Адаев рассказал, как он себя чувствует после продажи ресурса.

Интервью он давал Яну Арту, главреду ресурса Bankir.ru на момент его продажи, а в настоящий момент он является главредом Finversia.ru.

Самой большой своей ошибкой во время ведения проекта «Банки.ру» он назвал покупку Bankir.ru. На «Клерке» об этой сделке писали.

Кроме прочего, в интервью он немного рассказал о истории портала, о его становлении. О том, что понадобилось примерно 7-8 лет, от момента, когда все отмахивались от портала, с промежуточным этапом, когда обвиняли в том, что ресурс подкуплен, сами предлагали денег, угрожали, судились, до того момента, когда ко мнению посетителей портала стали прислушиваться и отвечать.

Он также рассказал, что наиболее эффективный сервис на портале из всех — это «Народный рейтинг». Банки закладывают теперь его в KPI. И стоит хоть кому-то написать хоть в легкой форме негативный отзыв о банке — банки сразу же реагируют.

На вопрос ведущего, какой банк первый пришел разбираться с проблемой, он ответил, что это было 14-15 лет назад, уже не помнит. Но, само собой, первыми сотрудничать стали частные банки, последними — государственные. Правда, половины банков, с которыми тогда начинали плотно работать — их уже нет.

Далее ведущий задал вопрос, что за 15 лет проекта было в нем самое важное для души. Филипп ответил, что «для души, наверное, было важно все, чего на сайте уже нет». Это платные пресс-релизы, баннерная реклама, форум, «Народный рейтинг», продуктовая часть.

Сейчас он занимается консультированием, по его словам, проектов, которые ему кажутся интересными.

Пару слов рассказал о цифровом рубле. На вопрос ведущего, не умрут ли из-за этого банки, ответил, что рынок будет консолидироваться, банков будет все меньше. Не зря многие смотрят в сторону цифровизации, и собираются в большие экосистемы. Лет через 10 банков останется считаное количество, 50-100 штук. Но конкуренцию с рынка это никуда не уберет.

Миссия банка, по его словам, меняется. Бренд отходит в сторону, главной становится функция. Качество обслуживания, предлагаемые услуги, скорость, удобство.

Сейчас Филипп Ильин-Адаев думает над новым интернет-проектом, нащупали новую нишу. Но о чем он — пока говорить отказался. На вопрос, собственно, когда — ответил, что в следующем году, в первой половине.

По его словам, инвестор, из-за которого все и случилось, не особо-то и был им нужен. Они были умеренно прибыльны, работало примерно 30 человек, и инвестор «не смертельно был нужен». Его пригласили для масштабирования, и для психологической уверенности в том, что, случись очередной кризис, мог платить зарплаты работникам. Новый проект он планирует без инвесторов, и «больше никаких инвесторов в жизни не будет».

Ну а напоследок рассказал, что к пенсии полноценной он еще не готов, хотелось бы «еще покуражиться».

Полное видео:

На «Клерке» писали о продаже портала «Банки.ру».