Почему работодатель должен контролировать правильность работы ПФР и ИФНС? Доколе?!

Внезапно работодатель узнает от бывшего работника, что по этому работнику у него в ПФР зафиксирован доход за год, в который он у него уже не работал. Все сдавалось по нему правильно, это косяк ПФР или ИФНС. Что тут делать?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«На пороге работодателя появился бывший работник. Из неконструктивного монолога, включавшего требования пересдать отчетность по страховым взносам и угрозы прокурорскими проверками, удалось понять следующее. Он сейчас оказывается работает в госструктуре. В справке о состоянии счета застрахованного внезапно у него отражен доход от бывшего работодателя за год, когда он уже добросовестно трудился по новому месту. Надо ли говорить, что никакого дохода по этому работнику организация не отражала, в РСВ его нет. Речь о периодах после 2017 г. Посмотрел директор свой ИЛС. Там указан совершенно не тот доход, что был в РСВ. Проверили еще одного — тоже не тот. Внимание, вопрос. К кому обращаться за корректировкой данных? Пока думается отправить директора как физика в ПФР с требованием отразить корректные данные на его ИЛС. Что думаете? Сам работодатель чисто технически не обязан же контролировать правильность передачи данных от ИФНС в ПФР?».

Вот что в комментариях пишут:

«Вот те раз. И эти органы еще нас проверяют. У себя порядок не могут навести».

Кто-то тоже в недоумении, почему разбор косяков ИФНС и ПФР лежит на работодателе.

«Тоже не понимаю, почему работодатель(а фактически бухгалтер) должен разбирать косяки ИФНС и ПФР? Все перечислено,сдано, проверено. У сотрудника справки на руках о доходах. Могу распечатать еще раз, если надо. Но разбираться и судиться должен сам работник. Вот если будут люди массово в суд подавать, то может изменится что-то».

А у кого-то уже суд с ПФР был. Работники выиграли.

«Моя организация в моем лице как-то судилась с ПФР по этому поводу. Суд вынес решение в пользу работников. Доход отразили, но все равно не полностью. На дальнейшую битву с ПФР у нас уже не хватило сил».

Советуют в ИФНС выписку по расчетам и сданным отчетам запросить.

«Запросите в ИФНС выписку операций по расчетам с бюджетом и перечень сданной отчётности. Сверьте с Вашими данными. Возможно были сданы корректирующие отчёты без Вашего ведома».

Автор пишет, что ничего лишнего, все верно сдано.

И еще совет напоследок:

«Добро должно быть с кулаками. Если в РСВ изменений не было, имеет смысл подать запрос в ПФР — На основании каких данных в их базе такие данные. Откажутся отвечать в Прокуратуру на ПФР на предмет проверки коррупциогенных фактов. Не помешает ещё весточку отправить по месту работы новоявленного чиновника».