Директора вызывают к мировому судье из-за несданного вовремя отчета в ПФР. Идти, или не идти?

Организация опоздала со сдачей отчета СЗВ-СТАЖ, и теперь гендиректора вызывают к мировому судье. Стоит идти, или не нужно времени терять?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Гендиректора вызвали к мировому судье за опоздание сдачи Сзв-стаж! Первый раз такое!».

Дальше в комментариях автор пишет, что дозвонилась судье, там сказали, что можно не приходить.

«Дозвонилась мировому судье. Сказали — напишите ходатайство в свободной форме, отправьте на е-мейл и расслабьтесь. У них таких „дел“ от ПФР — очень много!».

Кто-то пишет, что тоже вызвали, оплатить штраф придется. Потому что это штраф на должностное лицо, а не на организацию.

«Меня тоже вызывали, судья штраф не назначил, вынес предупреждение. Но ПФР все равно просит оплатить штраф. Это, говорит, судья вам штраф административный отменил, а нам все равно вы должны заплатить за просрочку 500 руб.».

А у кого-то был подобный опыт, штраф удалось отменить.

«Был один раз у мирового судьи по схожему поводу, тот штраф отменил. Но это такая потеря времени, что выгоднее штраф заплатить».

Советуют ходатайство написать на расмотрение без присутствия и ограничить наказание предупреждением.

«Можно ходатайство подать о рассмотрении административного дела в его отсутствие и ходатайство написать, чтобы ограничился предупреждением».

Недоумение вызывает и сам факт задействования государственной машины для столь незначительного штрафа.

«Это ж сколько задействовано людей, бумаг и почтовых расходов! Одних последних рублей на 100. Интересно, вся эта кутерьма со штрафами хотя бы самоокупается? Ну вот в человеко-часах и расходах? Хотя бы позволяет обеспечивать рабочие места? Или всё-таки приходится из других бюджетов доплачивать?».

Ну, с каждого по штрафу, что-то все равно наберется.

По поводу ходатайства о малозначительности вот что пишут:

«Можно не ходить, там автоматом рассматривают и признают виновным. Оплатите потом да и все. У нас однажды не ушел отчет со сроком пятница до конца дня, ушел в субботу. Понятно, что в выходные никто не работает, и к пн он вместе со всеми уже был. Судья сказала, что все Вы правильно говорите про малозначительность нарушения, но эта статья у нас ТАК не применяется 😂».

В общем, можно сходить, потерять много времени в тесном коридоре мирового суда, и отбить штраф. А можно не ходить, если время дороже.