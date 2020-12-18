В ПФР человеку подсказали «лайфхак» — если не сдал СЗВ-М до 15-го числа, пусть на почте в описи дату поставит 15-е, тогда все проблемы по отправке можно списать на Почту РФ. Но бухгалтеры «лайфхак» восприняли с сомнением.

Поделились сегодня в «Красном уголке бухгалтера».

«Расскажу всем одну фишку, которую моему знакомому подсказали в нашем же ПФР... Сделал он вовремя СЗВ-М на себя одного ( предприятие создано 05/11/20 ), и успешно провозил его три дня в машине.

Вчера звонит он мне и спрашивает „а что, нужно было еще во вторник успеть сдать?“ Я ему — „да, ты опоздал, иди в ПФР, сдавайся, и готовься платить штраф ( благо, он там один, всего 500р :-)“

А сегодня он позвонил, и сказал, что ему подсказали „пойти на почту, отправить им отчет, только в Описи обязательно(!) поставить дату — 15/12/2020г, и, типа, все проблемы по отправке лягут на Почту РФ“ 🙂

Тем, конечно же, „как с гуся вода“, а ему — без штрафов 🙂 Посмотрим, что у него из этого получится... 🙂».

В комментариях в эффективности такого лайфхака усомнились.

«Если бы так было можно, на Центральном Почтамте не стояли бы очереди до ночи (раньше были точно) в последний день срока сдачи и там не сидели бы фирмы, которые на этом зарабатывают :-). Чек смотрят и опись. На чеке дату не смухлевать :-)».

Кто-то тоже так делает, по фирме-нулевке.

«У меня есть нулевка. Сдаю сразу за несколько месяцев в одном письме. Даты на самих отчетах до 15 числа. Всё как бы в срок. Расчётного счета нет. Писала письмо в ПФР, что если будет штраф, прошу прислать по адресу... Написали ответ, прислали просто информационное письмо. Если сдаешь по ЭЦП и сроки проскачили, будет штраф, так как руками специалист ПФР ничего не вносит. А когда почтой, они не смотрят на конверты, они смотрят на отчёт и вносят руками».

А у кого-то ситуация чуть другая. ПФР считает, что не отправить нужно до 15-го, а в ПФР должны поучить до 15-го.

«Это не поможет. У меня в ООО 1 чел, так же ген дир отправил 14-числа по почте и получил штраф 500 руб. В ПФР ответили, что отправлять по почте нужно так, чтобы форма СЗВ-М была получена до 15-го числа, а т к форма отправлена 14 и получена 24-го, то штраф 100%».

Кто-то считает, что пора на ЭЦП переходить.

«Не понимаю бизнесменов, которые жмутся на ЭЦП и потом каждый месяц бегают на почту с отчетом. Вот офигительная прям экономия и денег и времени :-(».

На это отвечают, что «не жмутся, думаю, просто привыкли по старинке работать. Так-то ЭЦП даже экономнее».

А кто-то пишет, что сейчас на почте так уже не выйдет.

«Невозможно это провернуть на почте даже по знакомству и за деньги. Такой вариант многим приходил в голову, почтовики держат крепкую оборону!»

Тут же кто-то вспоминает времена, что когда-то даже за шоколадку многое можно было сделать.

«Эх... В былые времена за шоколадку прокатывала. Один раз у меня даже в налоговой за шоколадку прокатило».

Вообще, пишут, что «эта схема 10 лет назад работала и уже давно умерла».

В общем, в ПФР либо потроллить решили, либо все ещ живут событиями 10-летней давности.