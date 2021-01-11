Налоговики заберут себе управленческий учет для компаний?

Налоговики сделали по компании, в которой назначена тематическая налоговая проверка, такой подробный предпроверочный анализ, который бы подошел самой компании. В качестве управленческого учета. Поделился в Facebook налоговый юрист Кирилл Соппа.

На «Клерке» писали в прошлом году о новом тренде налоговиков на этот год — тематических налоговых проверках.

«Все праздники читал материалы предпроверочного анализа по клиенту (не спрашивайте где взял, скачал из гугла). Назначили тематическую при отработке сложного разрыва (СР — это сведения о работе по поиску выгодоприобретателя). Честно говоря, раньше не было такого ощущения безнадеги, когда сопровождали проверки не зная, что там нарыл налоговый орган. С другой стороны, мы теперь с налоговиками в равных условиях — тоже знаем даже то, что клиент не посчитал нужным сказать — решил что это не имеет значения.

Но не это главное. Если кто не знает, еще задолго до налогов я занимался управленческим учетом. Коллеги не дадут соврать — с УУ в малом и среднем бизнесе ситуация аховая. Ну я просто поражен глубиной проработки налоговиками. Даже собственники бизнеса, где какой-никакой упручет как-никак внедрен, очень много интересного узнают о своей компании, будь у них доступ к материалам своих предпроверочных анализов.

Налоговым органам надо по всем налогоплательщикам, по которым отказано в назначении налоговой проверки продавать эти данные соответствующим компаниям. Это прям реальная польза будет. И бюджет наполнится. И работа такая зря не пропадет».

Цифры автор поменял, они тут просто для демонстрации:

В комментариях кто-то выразил мнение, что налоговики, очень похоже, что работают в направлении «продавать данные компаниям».

«Насчет продавать данные соответствующим компаниям, то налоговая мысль, по-моему, работает в этом направлении. Егоров намедни дал интервью „Коммерсанту“, в котором обозначил направления развития налогового администрирования. В прекрасном дивном мире, построенном налоговиками, компании будут обмениваться исключительно электронными документами на платформе, организованной ФНС с прямым доступом ФНС к этим документам».

И дальше о том, какие перспективы, по мнению написавшего, это предполагает для налоговиков.

«Таким образом реализуется мечта налоговиков внедрить налоговый контроль на уровне первичных документов в реальном масштабе времени. Егоров рисует замечательные для всех перспективы нового мира — не нужно будет никаких деклараций, бухгалтерий и лишних затрат на администрирование. Искусственный интеллект налоговиков сам будет отслеживать сделки, сам начислять налоги, сам снимать начисленные суммы со счетов компаний. Я в этих прожектах кроме всего прочего увидел громадный рынок инсайда и всяких разных прочих забав. ФНС будет выдавать ЭЦП, этими ЭЦП будут подписывать документы, к которым ФНС будет иметь прямой доступ. Это ж клондайк который льётся прямо с экрана монитора».

Ну а пока налоговики не начали это реализовывать, управленческому учету стоит поучиться в Центре обучения «Клерка».

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