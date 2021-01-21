Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

В новом реестре на выплату пособий из ФСС не надо будет указывать данные на всех предыдущих детей

Сейчас для передачи в ФСС сведений о причитающихся сотрудникам пособиях бухгалтеры оформляют реестры.

Реестры утверждены Приказом ФСС № 579 от 24.11.2017.

Графа 18 этого реестра именуется «Ф.И.О. ребенка (детей), за которым(ыми) осуществляется уход, с отметкой об очередности рождения (усыновления), реквизиты свидетельств о рождении».

Согласно порядку заполнения, в ней надо указывать не только ФИО ребенка, за которым осуществляется уход, но и ФИО каждого предыдущего ребенка (детей), рожденного (усыновленного) матерью данного ребенка, с указанием данных из свидетельств о рождении.

Однако, напомним, с 1 июня 2020 года в связи с поправками в Федеральный закон № 81-ФЗ минимальный размер пособия больше не зависит от того, какой по счету ребенок — первый или последующий.

📌 Реклама

С 1 июня 2020 года минимальное пособие по уходу за любым по счету ребенком составляет 6 752 руб. С 1 февраля 2021 года пособие вырастет.

В этой связи в новой форме реестра, который разработал ФСС, порядок заполнения графы 18 меняется.

Надо будет указывать там данные только на того ребенка, за которого начисляют пособие. О предыдущих детях сведения не нужны.

Приказ ФСС № 579 от 24.11.2017 будет отменен.

Вместе с тем напомним, что недавно начал действовать новый порядок назначения и выплат детских пособий (Приказ Минтруда № 668н от 29.09.2020).

В нем сохранилось прежнее условие по документам, необходимым для назначения пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Если ребенок не первый, то следует также представить свидетельства на рождение предыдущих детей.
Онлайн-курс
Все про дробление бизнеса: как не налететь на проблемы с налоговой
Как работать с самой популярной схемой налоговой оптимизации
Записаться
7800
9750 ₽
–20%

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама