В новом реестре на выплату пособий из ФСС не надо будет указывать данные на всех предыдущих детей

Сейчас для передачи в ФСС сведений о причитающихся сотрудникам пособиях бухгалтеры оформляют реестры.

Реестры утверждены Приказом ФСС № 579 от 24.11.2017.

Графа 18 этого реестра именуется «Ф.И.О. ребенка (детей), за которым(ыми) осуществляется уход, с отметкой об очередности рождения (усыновления), реквизиты свидетельств о рождении».

Согласно порядку заполнения, в ней надо указывать не только ФИО ребенка, за которым осуществляется уход, но и ФИО каждого предыдущего ребенка (детей), рожденного (усыновленного) матерью данного ребенка, с указанием данных из свидетельств о рождении.

Однако, напомним, с 1 июня 2020 года в связи с поправками в Федеральный закон № 81-ФЗ минимальный размер пособия больше не зависит от того, какой по счету ребенок — первый или последующий.

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С 1 июня 2020 года минимальное пособие по уходу за любым по счету ребенком составляет 6 752 руб. С 1 февраля 2021 года пособие вырастет.

В этой связи в новой форме реестра, который разработал ФСС, порядок заполнения графы 18 меняется.

Надо будет указывать там данные только на того ребенка, за которого начисляют пособие. О предыдущих детях сведения не нужны.

Приказ ФСС № 579 от 24.11.2017 будет отменен.

Вместе с тем напомним, что недавно начал действовать новый порядок назначения и выплат детских пособий (Приказ Минтруда № 668н от 29.09.2020).

В нем сохранилось прежнее условие по документам, необходимым для назначения пособия по уходу за детьми до 1,5 лет. Если ребенок не первый, то следует также представить свидетельства на рождение предыдущих детей.