Налоговики, проверяя у компании НДС к вычету, затребовали доки по ИП на УСН, оказывавшему услуги этой компании. Что дать, чтобы отстали?

Налоговики прислали требование по ИП, который, не имея отношения к НДС, оказывал услуги одной из организаций на ОСНО. Бухгалтер в недоумении, что они именно хотят увидеть.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришло очень странное требование Есть две организации на ОСНО, допустим 1 и 2. 1 выполняет для 2 некие строительные работы. И есть ИП на УСН, который привлекается организацией 1 для выполнения определенных работ. Так вот, в рамках проверки НДС за 4 квартал 2019 год у организации 2, видимо к вычету, налоговая запрашивает ИП документы по взаимоотношениям с организацией 1 по работам, выполняемым на объекте 2 Непонятно вообще, каким образом они выцепили этого ИП, и причем тут НДС, если этот ИП в НДС совсем никак не участвует».

В комментариях пишут, что если запрост на основании ст. 93.1 НК, то могут все что угодно запросить.

«Если по ст. 93.1 НК, то запрашивают могут запросить все, что считают нужным. По 88 статье в рамках камеральных проверок декларации НДС ничего иного запрашивать не могут».

Автор пишет, что да, именно на основании этой статьи требование.

«93.1 статья, да. Но непонятно, что им отвечать. Что нет НДС у ИП? Или прислать акты им? Они просят КС, счет-фактуры и т.д., которых нет».

В ответ автору пишут, пусть отправляют то, что есть.

«Отправляйте, что есть — договоры, акты, документы на оплату. У меня есть один ИП на УСН, продает юрлицам с разными системами налогообложения, без НДС конечно. Налоговая регулярно запрашивает доки по цепочке контрагентов один или два из которых на ОСНО».

И еще комментарий, почему налоговики используют именно ст. 93.1, а не 88 НК

«Налоговая сейчас почти всегда ссылается на ст. 93 при камералке, а не 88, им так удобнее требовать все доки».

На «Клерке» сегодня писали об интересной арбитражной практике по требованиям налоговиков.