Тот самый случай, когда бывший главбух рассказала налоговикам много интересного

Налоговики доначислили компании недоимку по налогу на прибыль, в сумме более 333 млн с пенями и штрафами. И заодно допросили бывшего главбуха, которая рассказала все в подробностях, кто и что ей указывал делать.

В группе «Налоговый канал». попалась любопытная заметка под названием «Когда ты плохо расстался с девушкой». Суть в том, что бывший главбух дала показания, что компания вносила изменения в бухучет для снижения первоначальной стоимости лизингового имущества, с целью получения льготы по уплате налога на прибыль. Дело заинетресовало, решили разобраться подробнее.

Дело №А56-69080/2020, конкретный судебный акт — постановление 13 ААС от 15 февраля 2021 года. Налоговики доначислили компании в сумме более 333 мииллионов, вместе с недоимкой, пеней и штрафом. Компания это оспорила, выиграла суд в первой инстанции, а вот апелляция приняла сторону налоговиков.

Суд установил следующие обстоятельства:

«01.07.2010 АО «Готэк Северо-Запад» приказом № 2УП/2010 внесло изменения в Учетную политику для бухгалтерского учета в части учета и отражения лизингового имущества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее — МСФО) — Стандарт IAS 17 «Аренда» — по справедливой стоимости — приложение № 52 к ходатайству о приобщении документов к материалам дела от 24.09.2020 № 04-12/16985.

В результате проведения вышеуказанных действий, АО «Готэк СевероЗапад» уменьшило сформированную ранее первоначальную стоимость лизингового имущества до 941 044 тыс. руб.

Уменьшение первоначальной стоимости лизингового имущества произведено путем перечеркивания «от руки» в документах по учету объектов основных средств: инвентарные карточки (форма № ОС-6) и акты приема-передачи (форма ОС-1а) записи о первоначальной стоимости основного средства с отражением новой первоначальной стоимости с комментариями «Исправленному верить на основании Приказа „О внесении дополнения в учетную политику № 2УП/2010 от 01.07.2010“. Изменения внесены от имени главного бухгалтера налогоплательщика Боруновой Т.П.

При этом, ранее сформированная первоначальная стоимость лизингового имущества ретроспективно удалена из бухгалтерского учета путем внесения записи „сторно“.

При сравнении полученных значений выявлено, что по состоянию на 01.01.2010 остаточная стоимость всех основных средств АО „Готэк Северо-Запад“ составила:

до внесения изменений в Учетную политику 6 216 296 тыс. руб.;

после внесения изменений в Учетную политику 1 239 744 тыс. руб.

Данные действия налогоплательщика привели к тому, что среднегодовая стоимость имущества перестала превышать размер предоставленной налогоплательщику инвестиционной льготы, что позволило налогоплательщику не уплачивать налог на имущество организаций».

И так несколько раз, исходя из установленных судом обстоятельств дела.

Налоговики, само собой, осерчали от такого.

«Инспекция пришла к выводу о неправомерном отражении налогоплательщиком в бухгалтерском учете полученной по результатам переоценки стоимости лизингового имущества, поскольку переоценивалась и изменялась неправомерно сформированная стоимость основных средств по правилам МСФО, а также, налоговым органом принято во внимание, что действующим законодательством не предусмотрена возможность проведения переоценки лизингополучателем лизингового имущества».

Компания сумела убедить в своей правоте суд первой инстанции:

«Суд первой инстанции необоснованно принял доводы налогоплательщика об ошибочности его действий при формировании первоначальной стоимости лизингового имущества исходя из всей стоимости лизинговых платежей».

Сторону налоговиков принял 13 апелляционный арбитражный суд, указавший первой инстанции на ошибочность ее выводов. И заодно указал, что в первой инстанции не придали значения протоколу допроса свидетеля, того самого главбуха, от имени которой вносились изменения в учет.

При допросе свидетель (Борунова Т.П.) показал следующее:

«Я была категорически против проведения операций в бухгалтерском учете по уменьшению стоимости лизингового имущества, высказывала мнение, что у налоговой инспекции будут претензии по налогу на имущество.

Увольняясь, я неоднократно предупреждала главного бухгалтера о том, что после окончания срока применения льготы по налогу на имущество, налог на имущество все-равно придется платить исходя из первоначальной стоимости договоров лизинга — сформированной до применения норм МСФО, и переделывать придется весь учет.

Мое мнение как бухгалтера никого не интересовало, мне давали указания — как отражать операции в бухгалтерском учете. Основанием для применения в бухгалтерском учете норм МСФО при отражении и учете операций с лизинговым имуществом, являлась экономия на налоге на имущество, но напрямую это не обсуждалось.

Причины и цели внесения изменений в Учетную политику в части бухгалтерского учета лизингового имущества, по моему мнению, заключались в минимизации расходов по налогу на имущество после того, как АО утратит право ее применения при наступлении срока окупаемости. Мы делали расчет, по итогам которого получалось, что экономия на налоге на имущество от изменения первоначальной стоимости лизингового имущества и дальнейшего его учета по „справедливой стоимости“ в соответствии с МСФО, очень огромная».

Почему главбух уволилась — нам не известно, да и не особо интересно. Но в любом случае, налоговики к ней пришли, вызвали, допросили, и она все рассказала, поскольку изменения от ее имени, а садиться за работодателя, тем более бывшего, желающих нет. Однако инспекции это послужило скорее дополнительным доводом для суда, пусть и весомым.

А так да, цена всей этой аферы — более 333 миллионов.

Постановление 13 ААС можно скачать во вложении.