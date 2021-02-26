Зарплата или отпускные, если отпуск закончился 21 февраля? И приглашаем на бесплатный вебинар

Человек брал отпуск по 21 февраля включительно. За последующие нерабочие дни 22 и 23 февраля ему нужно начислить зарплату или отпускные?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, человек который взял отпуск с 15.02- 21.02 (7 календарных дней), когда должен выйти на работу? Продлятся ли дни отпуска? 22.02 и 23.02 оплачивается как ЗП или как отпускные? P.S. график работы 5/2».

В комментариях пишут, что ему выходить 24-го.

«У вас отпуск на 7 дней у него — должен был выйти 22-го, но это выходной, поэтому выйдет 24 февраля. ЗП начислите за фактически отработанные дни — оклад /19* 13 — это будет его зарплата».

К комментарию еще дополнили:

«Читайте законодательство и практику, стоимость рабочего дня увеличивается. Никто не запрещает, кроме работодателя, написать отпуск с 15 по 22 и получить за 8 дней отпуска».

И еще одно мнение, подтверждающее комментарий выше:

«Отпуск в календарных днях, но если отпуск с 15.02 по 21.02 на 7 дней, то и домысливать не нужно. Только 7 дней отпуска и оплачивается. 22.02 как и 10.01, как и 28.03 — просто выходные дни. За них оклады не начисляют при пятидневке. Формулу для расчёта ЗП сотруднику с указанным отпуском Вам верную выше написали = оклад / 19×13».

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