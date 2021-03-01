В справки за какой год должны попасть выплаты зарплаты, если ее выплачивают пока за прошлый год?

Так уж получилось, что работодатель выплачивает зарплату с задержкой в несколько месяцев. Сейчас пока выплаты за осень прошлого года идут. Вопрос от бухгалтера, если выплаты идут сейчас, каким годом их отражать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Выплачиваем зарппату с задержкой. В январе за сентябрь 2020 г., в феврале за октябрь 2020 г. 2-НДФЛ сдала после всех этих выплат. Должны ли перечисления налога попасть в справки 2НДФЛ 2020 года? Или 2020 год закрываем только теми выплатами, доходы по которым были выплачены в 2020 году?

И еще вопрос: если ЗП начислена в 2020, но доход не выплачивался вообще, то заполняем только графу налог начислен, а в остальных ставим 0, верно? Какие данные 6-НДФЛ должны совпадать с 2-НДФЛ? Удержанный налог? Если мы выплачиваем ЗП за декабрь 11 января, срок перечисления по 6-НДФЛ 12.11, эти данные попадут в 6-НДФЛ 2020 г.?».

В комментариях пишут, что «выплаты за 2020 год должны попасть в справки 2020 года».

А вот немного подробнее:

«Да, должны. Более того. Когда вы наконец все долги за 2020 уплатите, то сдадите уточненку по 2-НДФЛ, куда попадут все выплаты по деньгам, начисленным в 2020 году».

Дальше указывают на письмо ФНС от 02.03.2015 № БС-4-11/3283.

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