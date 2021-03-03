Если бухгалтер узнает много нового на собеседовании, стоит ли вообще идти туда работать?

Бухгалтер сходила на собеседование и узнала много нового. Много неправильного, совершенно не соответствующего законодательству, но — нового. А самое главное знание — что к этому работодателю — ни ногой.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Минутка юмора. Страшного. Из вчерашнего собеседования вынесла следующие знания:

ТОРГ-12 отменили. Совсем. Только УПД. Импортированный товар по ставке 20% можно реализовывать по ставке 10%, вычет соответственно по ставке 20%. МП-сп надо было сдать до 15 февраля. Да, программа 1С у нас неофициальная. Ну и что? Отпуска мы не проводим. А зачем? Больничные тоже нет. Производства у нас нет. Ну как нет — мы отдаём сырье, а нам потом возвращают продукцию. Бухгалтер сказала не надо ничего отражать. Надо 1000 единиц по одной ДТ купить, а продать 3000 по этой же ДТ. А вы что думали? Тут творить надо.

Я заплакала и ушла...».

В комментариях пишут:

«Сказали бы, что, мол, ребята вы и так шикарно справляетесь, зачем вам главбух. Возможно, они бы обрадовались своим способностям и совсем бы сняли вакансию».

Кто-то своим случаем делится:

«Месяц назад тоже ездила на собеседование и сказать, что я была в шоке от тестов не сказать ничего. Там даже вопросы были составлены так, что априори противоречили законодательству. У меня кровь из глаз там шла. После 10-го вопроса я просто молча встала с мыслью „Не дай Бог попасть в такую фирму“ и бежала оттуда только пятки сверкали».

Кто-то недавнюю «вакансию года» вспоминает:

«Кстати, почитаешь подобное и уже вакансия ГБ с функцией контроля уборщицы не кажется чем-то не тем».

Это про эту вакансию, вчера на «Клерке» писали.

А у кого-то вот такое было:

«У меня так несколько лет назад в транспортной компании одна машина уезжала в Москву, а возвращалась обратно из Красноярска в этот же день. Тоже дирики говорили,что ничего страшного, чтоб я придумала как это правильно сделать,чтоб налоговая не придралась. Расстались, я не смогла придумать...».

Подытожим камешком в огород того работодателя.

«Действительно, в сказку попали! (сарказм в адрес работодателя, вестимо)».

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