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Что делать, если налоговики не хотят снимать блокировку счетов в несуществующих ныне банках?

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Рубрика Банки
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Бухгалтеры рассказывают, что у них находят блокировки счетов в давно несуществующих банках. При этом, они не сняты, и налоговики не торопятся их снимать.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Очередной казус с налоговой у меня. Раньше как-то повода не было проверять фирму на сайте налоговой на наличие блокировок в банках, так как работаем сейчас только с одним расчетным счетом и там блокировки нет. А тут заключаем контракт и СБ заказчика выяснила,что у нас есть действующие блокировки.

Я пошла смотреть и выясняется,что все блокировки в давно почившем „БАНК24.РУ“, причем тянутся аж с 2017 года.

По закону жанра в налоговую дозвониться не могу. Кто-нибудь сталкивался с таким, как вопрос решили?».

В комментариях советуют в ФНС запрос написать.

«Напишите запрос в ФНС через личный кабинет налогоплательщика, реагируют довольно быстро, ФНС обязана принять меры. Ссылайтесь на письмо ФНС России от 20.02.2014 № ПА-4-6/3003@».

Кто-то пишет, что у них такая же проблема с несуществующим банком.

«У нас такая же эпопея, но пока добиться ничего не могу. „Бинбанка“ нет, а преемник, банк „Открытие“ с налоговой не телятся снимать, хотя письма в ИФНС писала».

У кого-то в сервисе налоговиков видно блокировку в банке, в котором они счет не открывали.

«Этот сервис живет своей жизнью и никто за инфу в нем не в ответе. У меня висит блокировка, которую видно в сервисе „Прозрачный бизнес“ или как там его, а у налоговой в базе ее нет. И да, счет в таком банке мы не открывали. Добиться ничего не могу. Контрагенты нервничают...».

Кто-то пишет, что несколько раз пришлось в налоговую съездить.

«Я сталкивалась, ездила в налоговую 4 раза, ругалась. Была блокировка на 6 р. в „Русском ипотечном банке“, который приказал долго жить. Инспекторы в окошке разговаривали со мной неохотно, просили даже справку из ЦБ принести, что банк больше не существует. Я сказала: информация доступная, открываете интернет и смотрите сами. К начальнику не пускали, общалась по внутреннему телефону. Нервов конечно стоило, но блокировку сняли спустя 1,5 месяца».

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