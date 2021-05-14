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При индексации зарплаты допсоглашение обязательно

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Рубрика Трудовые отношения
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Заключать дополнительное соглашение об индексации заработной платы к трудовому договору надо с каждым работником.

Такое разъяснение было дано Рострудом на сайте Онлайнинспекция.рф. Размер оклада или тарифной ставки – это неотъемлемая часть трудового договора. Согласно ст. 72 ТК любые изменения условий договора производятся только по соглашению сторон.

дс

Индексация заработной платы – это обязанность работодателя. Порядок индексации утверждается локальным нормативным актом, коллективным договором или соглашением.

 

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