👉 Льготу по налогу на имущество при УСН могут давать и без заявления

Если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не представил в налоговую заявление, она дается на основании сведений, имеющихся у инспекции. Это касается и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН.

В письме ФНС № БС-4-21/6433@ от 11.05.2021 г. поясняется, что право на беззаявительный порядок на получение льготы не содержит ограничений по категориям налогоплательщиков и видам налоговых льгот, следовательно, действует и в отношении льготы по УСН, указанной в пункте 3 статьи 346.11 НК РФ.

Однако при этом налоговый орган должен располагать документированными основаниями (сведениями) для предоставления льготы. Какими именно — в письме не сообщается.