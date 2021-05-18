Оказывается, для ЕНВД нужно было открывать отдельный счет в банке. Перл от налоговиков

Налоговый инспектор по телефону утверждала, что для ЕНВД нужно было открыть отдельный расчетный счет. На вопрос, читала ли она когда-нибудь НК, бросила трубку.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Повеселю вас немного. Звонок сейчас из налоговой,
- Вы сдали по такому-то ИП нулевую декларацию по УСН, а по расчетному счету и кассе было движение денежных средств.
- Отвечаю: ИП в прошлом году применял ЕНВД в Краснодарском крае, это его выручка именно по ЕНВД.
- Инспектор: так он обязан был открыть для ЕНВД отдельный расчётный счёт в любом банке Краснодарского края.
- Я: Девушка, вы точно читали Налоговый кодекс РФ? Бросила трубку.
Жаль, что ФИО инспектора пропустила в начале разговора».
Кто-то саркастично пишет, что да, нужно бы отдельный счет:
«Ну, правильно! Лучше открыть отдельный счёт и при этом в швейцарском банке!».
Автор пишет, что от таких требований прям перестаешь их бояться.
«Я что-то так офигела, что слов нет! И эти люди шлют нам требования, которых мы иногда боимся. После таких звонков, прямо броней обрастаешь».
Бухгалтеры, кстати, порой и правда бояться требования налоговиков. Даже самооценка падает.
Кто-то пишет, что нужно было в бумаге запросить:
«Эх.. Надо было попросить ЭТО в письменном виде».
Кто-то пишет, что еще от статистики адекватности хотела, когда тут такое. На «Клерке» о звонке из ТОГС сегодня писали.
А кому-то вот такое требование прилетело:
«Ну мне вот по нулевой НДС пришло требование: налог составляет 0 рублей, вы не оплатили вовремя, срочно оплатите, а то оштрафуем на 30% но не менее 1000 руб. Интересно, они хоть читают что присылают?!!».
Вообще, не читают, их же робот формирует. Хотя было бы неплохо, чтобы за роботом немного человек приглядывал.
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