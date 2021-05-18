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Для IT-компаний установят пониженные страховые взносы. Комментирует эксперт

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Рубрика Экономика России
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Госдума одобрила пониженные страховые взносы для IT-компаний. Данная норма распространится также на компании, осуществляющие проектирование и разработку изделий электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции.

Правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» сегодня прошел 2 чтение. Он устанавливает для IT-компаний более низкий тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 6% (сейчас 8%).

Комментирует Светлана Легостаева, генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли «Консорциум «Вычислительная техника».

«Безусловно, это положительная новость, демонстрирующая готовность государства создавать условия для стремительного развития ИТ-отрасли, в стратегической важности которой уже никто не сомневается. Применение данных льгот высвобождает средства компаний, которые могут быть направлены как на новые разработки, так и на улучшение условий труда высококвалифицированных дефицитных специалистов.

Однако одна важная особенность данных мер поддержки всё ещё вызывает озабоченность у компаний-разработчиков радиоэлектронной продукции. Как правило, они одновременно и разрабатывают, и самостоятельно реализуют свою продукцию.

Применение данной меры предполагает выделение подразделения разработчиков в отдельное юридическое лицо, что по-разному может оцениваться налоговыми органами.

В этой связи необходимо усилить разъяснительную работу со стороны регуляторов с целью минимизации рисков у добросовестных компаний-налогоплательщиков».
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