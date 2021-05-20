Минутка юмора. Запросим у работодателя рекомендации от сотрудников, в том числе и бывших.

Многие соискатели проверяют надежность работодателя по отзывам в сети. А почему бы в ТК не ввести такое право будущего работника?

Такой веселый пост был опубликован в «Красном уголке бухгалтера»:

Кто-то отреагировал с юмором:

«После этого вопроса идет «Вы нам не подходите».

А кто-то вполне серьезно:

«Но ведь логично :-) ОБЕ стороны должны знать и понимать, что приобретают в итоге. А то на сайтах почитаешь «Люди - это главный наш капитал!». А работники при этом сине-зеленого цвета и с перекошенными лицами».

«Это не юмор. Я бы настоятельно советовала общаться с предыдущими главными бухгалтерами, например».

Другие отметили, что предварительно проверяют потенциального работодателя на отзовиках:

«Я всегда читаю отзывы в интернете, которые «отрицательные» , хотя бы понятно, о чем речь».

Но бывали случаи, когда люди действительно звонили и спрашивали про бывшее начальство:

«Когда мне звонит «следующий» главбух, я столько вываливаю, что часто он просто сбегает».

А теперь опрос: