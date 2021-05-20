Минутка юмора. Запросим у работодателя рекомендации от сотрудников, в том числе и бывших.
Многие соискатели проверяют надежность работодателя по отзывам в сети. А почему бы в ТК не ввести такое право будущего работника?
Такой веселый пост был опубликован в «Красном уголке бухгалтера»:
Кто-то отреагировал с юмором:
«После этого вопроса идет «Вы нам не подходите».
А кто-то вполне серьезно:
- «Но ведь логично :-) ОБЕ стороны должны знать и понимать, что приобретают в итоге. А то на сайтах почитаешь «Люди - это главный наш капитал!». А работники при этом сине-зеленого цвета и с перекошенными лицами».
- «Это не юмор. Я бы настоятельно советовала общаться с предыдущими главными бухгалтерами, например».
Другие отметили, что предварительно проверяют потенциального работодателя на отзовиках:
«Я всегда читаю отзывы в интернете, которые «отрицательные» , хотя бы понятно, о чем речь».
Но бывали случаи, когда люди действительно звонили и спрашивали про бывшее начальство:
«Когда мне звонит «следующий» главбух, я столько вываливаю, что часто он просто сбегает».
А теперь опрос: