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«Яндекс.Еду» и Delivery Club проверят на налоговую оптимизацию. Компании подозревают в скрытых трудовых отношениях

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Рубрика Оптимизация налогообложения
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В «Яндекс.Еде» и Delivery Club в основном работают самозанятые. Компании доставки не уплачивают страховые взносы за сотрудников, оптимизируя налоговую нагрузку. Доставщики заказов лишены трудовых гарантий, таких, как отпуск или больничные.

На такие «трудовые» отношения пожаловалась Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка заместителю главы ФНС.

«Сложившая ситуация позволяет агрегаторам максимизировать прибыль, устанавливать монопольно высокие тарифы на услуги и получать конкурентные преимущества на рынке труда. Компании не отчисляют средства в ПФР и Фонд соцстрахования и самозанятые лишены трудовых прав» – отмечают в Ассоциации.

Цитата по «Коммерсантъ».

В ФНС на запрос пока не ответили.

Ассоциация попросила ФНС разъяснить практику использования в организациях труда самозанятых в целях экономии на налогах.

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