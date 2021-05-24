Роструд добился погашения 8,6-миллионного зарплатного долга

Долг по зарплате работникам составил 8,6 миллионов рублей. Роструд добился погашения всего долга.
Об этом сообщает Роструд. Компания ООО «ГОФ Прокопьевская» не выплачивала зарплату 211 сотрудникам. Такие данные были обнаружены в результате проверки.
Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. А долг перед работниками был полностью погашен.
ООО «ГОФ Прокопьевская» — углеобрабатывающая компания Кемеровской области. Предприятие проходит процедуру банкротства. Следующее судебное разбирательство назначено на 3 июня 2021 года.