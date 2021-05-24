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Роструд добился погашения 8,6-миллионного зарплатного долга

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Рубрика Зарплата
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Долг по зарплате работникам составил 8,6 миллионов рублей. Роструд добился погашения всего долга.

Об этом сообщает Роструд. Компания ООО «ГОФ Прокопьевская» не выплачивала зарплату 211 сотрудникам. Такие данные были обнаружены в результате проверки.

Компанию привлекли к административной ответственности за нарушение трудового законодательства. А долг перед работниками был полностью погашен.

ООО «ГОФ Прокопьевская» — углеобрабатывающая компания Кемеровской области. Предприятие проходит процедуру банкротства. Следующее судебное разбирательство назначено на 3 июня 2021 года.

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