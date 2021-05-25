Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Срочный трудовой договор с директором: продлить или перезаключить

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовое право
Версия для печати

На нашем форуме возникла дискуссия на тему трудового договора с директором.

В компании принята практика перезаключения договора на новый срок (не пролонгация, а именно перезаключение).

Это действие влечет за собой соответствующие кадровые последствия: оформление увольнения и приема, выплату компенсации за неиспользованный отпуск, запись в трудовой книжке, сдачу СЗВ-ТД.

И так каждые 3 года...

Некоторые участники обсуждения считают такие кадровые действия излишними.

Вот что пишут коллеги:

Бедный гендиректор! Это ж сколько у него записей в трудовой? Наш бы гендиректор за 30 лет работы и продлением полномочий каждые два года с таким подходом такуууую бы неадекватную трудовую книжку имел! 15 записей об увольнении, 15 о приеме, 15 личных карточек и 15 трудовых договоров!!! И это не конец:))) Что, реально у вас в уставе вместо «продления полномочий» стоит «прекращение» каждые три года?

Отметим, что четкого ответа на вопрос необходимости заключения нового срочного договора трудовое законодательство не содержит. Это не запрещено, но и не разрешено. Разъяснения на этот счет специалисты по труду дают разные.

Например, недавно вышло письмо Минтруда № 14-2/ООГ-3772 от 27.04.2021, где сообщается, что трудовое законодательство, допуская заключение в установленных законом случаях срочного трудового договора, не предусматривает возможности и порядка его переоформления и продления.

То есть Минтруд считает, что срочный трудовой договор нельзя продлить так, чтобы он не превратился при этом в бессрочный.

Кстати, эту нелепую ситуацию с пролонгацией срочных трудовых договоров власти хотели исправить. Минтруд еще в 2019 году внес на общественное обсуждение проект поправок в ТК, в числе которых — возможность при истечении срока срочного трудового договора с работником и при необходимости продолжения трудовых отношений продления срочного трудового договора в пределах пятилетнего срока по соглашению между работником и работодателем.

Поправка будет актуальна и в случае продления срока при замещении должности руководителя организации, когда срок трудового договора определяется уставом организации и не превышает двух, трех или пяти лет, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Однако дальше проекта дело не пошло.

В 2021 году снова стало известно о планах Минтруда относительно пролонгации срочных трудовых договоров. Однако профсоюзы выступили категорически против таких поправок. Там заявили, что расширение практики заключения срочных трудовых договоров не способствует стабильности ситуации на рынке труда и занятости населения.

А каково мнение Роструда по поводу срочных трудовых договоров с директором?

Недавно Роструд заявил, что работник (гендиректор) и работодатель вправе заключить трудовой договора на неопределенный срок, несмотря на то, что уставом предусмотрено избрание руководителя на определенный срок.

Есть мнение, что срочный трудовой договор с директором можно пролонгировать на новый срок без лишних записей в трудовой книжке.

В других разъяснениях Роструд утверждает, что продлевать срочный договор нельзя и надо оформить увольнение и новый прием.

А как в вашей компании оформлены трудовые отношения с директором?

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Заявление на налоговый вычет».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама