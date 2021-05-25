Срочный трудовой договор с директором: продлить или перезаключить

На нашем форуме возникла дискуссия на тему трудового договора с директором.

В компании принята практика перезаключения договора на новый срок (не пролонгация, а именно перезаключение).

Это действие влечет за собой соответствующие кадровые последствия: оформление увольнения и приема, выплату компенсации за неиспользованный отпуск, запись в трудовой книжке, сдачу СЗВ-ТД.

И так каждые 3 года...

Некоторые участники обсуждения считают такие кадровые действия излишними.

Вот что пишут коллеги:

Бедный гендиректор! Это ж сколько у него записей в трудовой? Наш бы гендиректор за 30 лет работы и продлением полномочий каждые два года с таким подходом такуууую бы неадекватную трудовую книжку имел! 15 записей об увольнении, 15 о приеме, 15 личных карточек и 15 трудовых договоров!!! И это не конец:))) Что, реально у вас в уставе вместо «продления полномочий» стоит «прекращение» каждые три года?

Отметим, что четкого ответа на вопрос необходимости заключения нового срочного договора трудовое законодательство не содержит. Это не запрещено, но и не разрешено. Разъяснения на этот счет специалисты по труду дают разные.

Например, недавно вышло письмо Минтруда № 14-2/ООГ-3772 от 27.04.2021, где сообщается, что трудовое законодательство, допуская заключение в установленных законом случаях срочного трудового договора, не предусматривает возможности и порядка его переоформления и продления.

То есть Минтруд считает, что срочный трудовой договор нельзя продлить так, чтобы он не превратился при этом в бессрочный.

Кстати, эту нелепую ситуацию с пролонгацией срочных трудовых договоров власти хотели исправить. Минтруд еще в 2019 году внес на общественное обсуждение проект поправок в ТК, в числе которых — возможность при истечении срока срочного трудового договора с работником и при необходимости продолжения трудовых отношений продления срочного трудового договора в пределах пятилетнего срока по соглашению между работником и работодателем.

Поправка будет актуальна и в случае продления срока при замещении должности руководителя организации, когда срок трудового договора определяется уставом организации и не превышает двух, трех или пяти лет, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Однако дальше проекта дело не пошло.

В 2021 году снова стало известно о планах Минтруда относительно пролонгации срочных трудовых договоров. Однако профсоюзы выступили категорически против таких поправок. Там заявили, что расширение практики заключения срочных трудовых договоров не способствует стабильности ситуации на рынке труда и занятости населения.

А каково мнение Роструда по поводу срочных трудовых договоров с директором?

Недавно Роструд заявил, что работник (гендиректор) и работодатель вправе заключить трудовой договора на неопределенный срок, несмотря на то, что уставом предусмотрено избрание руководителя на определенный срок. Есть мнение, что срочный трудовой договор с директором можно пролонгировать на новый срок без лишних записей в трудовой книжке. В других разъяснениях Роструд утверждает, что продлевать срочный договор нельзя и надо оформить увольнение и новый прием.

Обсуждение этого вопроса происходит в теме форума «Заявление на налоговый вычет».