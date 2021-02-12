Профсоюзы высказались против пролонгации срочных трудовых договоров

Минтруд подготовил законопроект с поправками в ТК, который предлагает продлевать срочный трудовой договор в тех случаях, когда основание для его заключения еще актуально.

Это основание для продления срочных трудовых договоров внесено в проект по инициативе Российского союза промышленников и предпринимателей.

Между тем профсоюзы выступили категорически против таких поправок.

В ФНПР отметили, что согласно Постановлению Конституционного Суда № 25-П от 19.05.2020, работа по такому типу договора не гарантирует стабильную занятость работника.

В этой связи ФНПР считает, что проект закона снижает уровень защищенности прав трудящихся.

«Расширение практики заключения срочных трудовых договоров не способствует стабильности ситуации на рынке труда и занятости населения. Попытки расширить установленный ТК перечень ситуаций, когда возможно заключение срочных трудовых договоров ..., направлены на уклонение от предоставления прав и гарантий, предусмотренных для работников, с которыми заключается трудовой договор на неопределенный срок», — говорится в письме за подписью заместителя председателя ФНПР Нины Кузьминой в адрес Минтруда.

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Добавим, что текст проекта, подготовленного Минтрудом, пока не опубликован. Как только он будет обнародован, мы ознакомим вас с его содержанием.

Что касается вышеназванного Постановления КС на тему срочных трудовых договоров, то мы о нем писали ранее:

Работодатели путают мух с котлетами, заключая срочные трудовые договоры. Конституционный суд разобрался