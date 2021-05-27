Предложение о четырехдневной рабочей неделе могут рассмотреть, сообщили в Минтруде

Глава Минтруда сообщил, что ведомство рассматривает все поступающие инициативы, в том числе и по четырехдневной рабочей неделе.

«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если это предложение будет озвучено, будем обсуждать <...> Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал Антон Котяков

Само предложение министр комментировать не стал. Он также отметил, что его слова о готовности рассмотреть его не стоит расценивать как потенциальное согласие.

Ввести четырехдневную рабочую неделю несколько раз предлагал Дмитрий Медведев:

Мнения бизнеса по поводу четырехдневки разделились. Кто-то относится позитивно, а кто-то — не уверен, что в стране к этому готовы.