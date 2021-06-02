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Сотрудник работает на удаленке из-за границы. Взносы как у всех, НДФЛ не платим

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Рубрика НДФЛ
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Сотрудник будет работать на удаленке по трудовому договору из-за рубежа. Как быть со взносами и НДФЛ с таким сотрудником?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Клиент хочет взять на трудовой договор некоего сотрудника, видимо, особо ценного.

Проблема сотрудника в том, что она как в феврале 2020 года уехала за границу, так там и кукует. И возвращаться, видимо, не собирается.

Заключать с ней трудовой договор теоретически — можно, работа вполне себе предполагает удаленку. В этой ситуации я не удерживаю с нее НДФЛ, она должна сама декларировать и платить 30% с зарплаты (понятное дело, не хочет).

А страховые взносы как у всех или тоже с подвыподвертом?».

О страховых первым делом написали в комментариях — «страховые как у всех».

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А вот еще что пишут в комментариях:

«Платить в бюджет РФ ваш сотрудник тоже ничего не будет. Физическое лицо выполняет работу за пределами РФ на основании трудового договора о дистанционной работе, заключенного с российской организацией. Следовательно, доход от такой деятельности относится к доходам от источников в иностранном государстве. А раз так, то полученный доход не облагается в России налогом на доходы физических лиц».

Автор на это пишет:

«Вот этот момент в моей голове никак не укладывается...».

Ей разъясняют, что работодатель в этом случае не выполняет функции налогового агента.

«Ну вы просто не являетесь налоговым агентом. Копию загранпаспорта запросите. И в трудовом договоре пропишите, что при смене статуса резидентства, сотрудник должен вас уведомить».

А вот небольшой алгоритм:

  1. Прописываете в трудовом договоре место работы заграничное.
  2. Не удерживаете НДФЛ.
  3. Сотрудник сам платит свои налоги в месте своего резидентства налогового, т.е. за границей.
  4. Страховые взносы как обычно платите, ничего не меняется.

И заодно дали ссылку на письмо Минфина № 03-04-06/27827 от 14.04.2021.

На «Клерке» об этом письме отдельно писали.

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