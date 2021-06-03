Налоговики хотят подтверждение, что зарплаты в компании выше МРОТ. Что им дать по-минимуму?

Налоговики требуют целую кучу документов, чтобы понять, была ли среднемесячная зарплата в компании выше МРОТ. Бухгалтер хочет отправить только РСВ за прошлый год, там все данные. Мнения о таком подходе разделились.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Тема: применение пониженной ставки налога для пострадавшей отрасли в 2020 году. В частности УСН в СПб. Прошу мнения, насколько считаете возможным, прислать вместо затребованных налоговиками документов в подтверждение того, что среднемесячная ЗП по предприятию в 2020 году была выше МРОТ по СПб, сослаться на РСВ за 2020 год, в которой указана и сумма начисленной заработной платы и среднесписочная численность, из чего уже вполне себе возможно исчислить, что среднемесячная ЗП по предприятию за год точно была выше МРОТ.

А вот что затребовали налоговики:

штатное расписание,

табель учета рабочего времени,

положение по оплате труда,

ведомости выплаты заработной платы.

Бесят».

В комментариях пишут, что лучше предоставить все, что просят, если это есть. Автор пишет, что у них это есть, но бесит бюрократия:

«У меня тоже есть. Но вот бесят. Бюрократия в чистом виде. Как налоги с ЗП принимать, так ок все, платите. А как сопоставить данные из деклараций, так пришлите два тома информации».

А кто-то своим случаем делится:

«Похоже по всей стране решили дособирать налоги: у нас льгота по УСН 1℅, если оквэд-сдача в аренду недвижимости и эта недвижимость облагается налог на имущество от кадастровой стоимости. Присылают требование доплатить до 6℅, так как не нашли нашу недвижимость в списках! Ну, хорошо, говорю, может тогда и налог на имущество мы не должны были платить?». Ой, нашли...«.

Вот мнение по вопросу автора поста:

«Их сравнение не сМРОТ интересует, а сравнение со среднеотраслевой и подозрение на серую ЗП. Вряд ли РСВ их устроит».

Автор пишет, что именно МРОТ их интересует. И у компании зарплаты точно не серые.

«Здесь именно МРОТ, потому что в законе СПБ о возможности применения пониженной ставки речь о МРОТ идет. И у этой фирмы точно не может быть подозрений на серую ЗП. Там впору вызывать на ковер чтобы дать медаль „почетный плательщик страховых взносов и прочего“».

На это пишут, что медаль не дадут, а вот счет банк может заблокировать.

«Медаль не дадут, а вот счёт заблокировать банки могут. У нас после перечисления довольно крупных сумм зарплаты, вознаграждения СЗ и командировочных , Альфа-банк заблокировал по 115-ФЗ. Вызвало подозрение слишком большие зарплаты».

А вот мнение, что давать налоговикам в ответ на требование нужно по-минимуму.

«Я сторонник того, что надо давать по минимуму, а на требования с ошибками вообще ничего не давать. Но тут коллеги, у сожалению, предпочитают давать. И это печально, потому что именно из- за такого подхода коллег наложка наглеет».