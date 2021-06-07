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Пенсия ИП формируется за счет уплаченных им взносов

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Рубрика Пенсии
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Пенсионные права индивидуальных предпринимателей формируются по тем же правилам, что и у наемных работников. Об этом напоминает ПФР.

Разница заключается лишь в том, что пенсионные права наемных работников формируются за счет страховых взносов, уплаченных работодателем, а права ИП — за счет собственных взносов.

Напомним, не вся сумму уплаченных взносов отражается на ИЛС будущего пенсионера. Не все ИП об этом знают и думают, что ПФР просто ошибся. Но это не ошибка.

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Пенсионное законодательство позволяет выйти на пенсию во II полугодии 2021 года мужчинам в возрасте 61,5 лет и женщинам 56,5 лет, родившимся соответственно в I полугодии 1960 года и в I полугодии 1965 года, при соблюдении условий:

  • минимальный стаж не менее 12 лет (с 2024 года — не менее 15 лет);
  • количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов) не менее 21 (с 2025 года — не менее 30).
Количество баллов рассчитывается, исходя из страховых взносов, уплаченных индивидуальным предпринимателем на обязательное пенсионное страхование.

Сумма обязательных платежей состоит из фиксированной и переменной частей. Первая — ежегодно устанавливается Налоговым кодексом и в 2021 году равна 32 448 рублям. Вторую — переменную часть — уплачивают только те предприниматели, чей доход за год превысил 300 000 рублей — 1 % от суммы превышения.

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Важно помнить, что уплата страховых взносов обязательна, даже если ИП не ведет предпринимательскую деятельность и, соответственно, не получает доходов. Эта обязанность прекращается только после его снятия с регистрационного учёта в налоговом органе.

Платить страховые взносы можно двумя способами: перечислить сразу всю сумму за год или делать небольшие периодические отчисления.

При уплате страховых взносов в размере фиксированного платежа (в 2021 году это 32 448 рублей за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один год при условии, что за весь период оплата осуществлена не позднее 31 декабря текущего года, пояснили в ПФР.

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