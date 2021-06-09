За серые зарплаты до 2020 года будут отдуваться сами сотрудники?

Налоговики призывают людей жаловаться на серые зарплаты. Указывают на поправки, что с 2020 года недоимку по НДФЛ взыщут с работодателя. Но умалчивают о том факте, что недоимку до 2020 года могут взыскать с самого работника.

В апреле было письмо ФНС № БС-4-11/5630@, где налоговики, ссылаясь на поправкит в п. 9 ст. 226 НК, обращали внимание на тот факт, что недоимки по НДФЛ взыщут с работодателя, начиная с 1 января 2020 года.

На «Клерке» об этом письме писали еще в апреле.

Особенно там отметили, что «теперь работник больше ничем не рискует, заявив на своего работодателя жалобу о зарплатах „в конверте“, заявляет ФНС».

Работники, видимо, уже собрались массово сообщать налоговикам о зарплатах в конвертах. Но стоит ли идти и все рассказывать инспекторам?

Интересным, но несколько пугающим мнением поделилась на своей странице в Facebook юрист Анна Лапчевская.

«Почему не стоит спешить жаловаться на работодателя, или кто платит НДФЛ при проверке? Письмо ФНС № БС-4-11/5630@

НДФЛ, который инспекция доначислила при проверке (п. 9 ст. 226 НК), удерживается с организации только с доходов, которые „физик“ получил с 2020 года.

Следовательно, НДФЛ с ранее полученных доходов, физлицо платит само».

Пост юриста прокомментировал «Клерку» Сергей Кошелев, руководитель проекта «АналогиЯ», в прошлом государственный советник 2 класса, руководитель УФНС по Владимирской обл.

«Как публикация с пропагандой „не стучать“, а думать — отличная заметка. Но реально это реализовывать в жизнь вряд ли кто будет (трудозатраты слишком велики), да и не получится. ВНП по каждому физику никто делать не будет. Но вот пугнуть „стукачей“ — самое то».

Мнением также поделился юрист Сергей Хачатрян:

«Ну если сотрудник получал финансы на руки, то да, это логично. Но там вопрос того, чтобы установить это в рамках проверки. Это нереально, только если признательные показания дадут. Так у меня на районе замучили женщину, которая квартиру сдавала. И доначислили ей НДФЛ».

То есть, показательно кого-то могут и из работников потрясти. Особенно, если вопрос на миллионы. Понятно, что за малыми суммами никто не придет.

А вот мнение редакции «Клерка»:

«Насчет НДФЛ — никакой сенсации нет. Это все давным-давно известно и так и было много лет. Поэтому и внесли изменения с 2020 года, чтобы люди не боялись стучать на работодателей.

Доначислить НДФЛ можно только при выездной проверке. Проводить такую ради одного жалобщика никто не будет».

Ситуация как с английской королевой — у нее есть полномочия распустить парламент в любой момент, но вряд ли она это будет делать просто так. Но если вдруг — вполне может.