Налоговики заблокировали счет из-за несданной декларации по НДС. А ООО — на УСН. Что делать?

Налоговики заблокировали счет «свежему» ООО, в этом году создано. Причина — не предоставили декларацию по НДС. А ООО регистрировали на УСН, и уведомление о применении упрощенки точно подавали. Что делать, жаловаться или звонить в инспекцию?

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«В начале года открыла ООО на УСН. Написала письмо в налоговую с просьбой подтвердить УСН. Вместо справки-подтверждения налоговая заблокировала счёт за не предоставление декларации на НДС за I квартал, я в шоке. Подскажите пожалуйста, что с этим делать?».

В комментариях спросили, подавали уведомление о применении УСН сразу при регистрации или в 30-дневный срок:

«При открытии ООО подавали заявление о применении УСН одновременно с доками или в течение 30 дней после регистрации? В любом случае, если подавали, информация должна у вас быть либо в перечне доков, либо заявление с отметкой налоговой. Напишите возражение на действия налоговой и с копией заявления о применении УСН предоставьте в вашу налоговую».

Автор пишет, что открывала через сервич банка «Точка», на УСН точно подавали.

«Открывала через банк Точка, вместе с документами подавали заявление на УСН. В документах на ООО везде указано что УСН. Сделала запрос справки с приложением заявления перехода на УСН и на тебе. Сейчас сяду писать возражение в налоговую, спасибо!».

У кого-то была подобная ситуация:

«Было тоже самое. Открывала ИП через Тинькофф. Документа, подтверждающего применение УСН нет, т.к. все подавали электронно. Тоже заблокировали из-за деклараций. Типа, у нас нет, что вы на УСН. Я сказала, посмотрите в выписке, там указано. Разблокировали на следующий день».

Автор уточняет, по телефону ли обращались:

«Вы по телефону звонили? Я получила 20 минут назад и нахожусь в шоке. Работала с госорганами, но такое вижу впервые».

Ей ответили, что да, звонили по телефону в налоговую:

«Мне сообщение пришло из банка, что заблокировали по требованию ФНС. Сама ничего не получала. Позвонила в ИФНС, они увидели в выписке и обещали разблокировать как можно быстрее».

Кто-то пишет, что стоит писать жалобу:

«Если подавали заявление на УСН вместе с документами на госрегистрацию, то оно могло запросто до вашей налоговой и не дойти. Я с подобным сталкивался даже тогда, когда одна и та же налоговая и регистрировала, и вела учёт. Ну ребята из одного отдела просто не передали ничего в другой. Пишите жалобу, можно сразу в территориальное управление».

А кто-то считает, что для жалобы еще успеют повод найти. А тут можно одним звонком вопрос решить:

«Да успеют они еще жалобу накатать, повод будет 100% (в будущем). А сейчас вопрос решается одним звонком. Зачем же усложнять?».