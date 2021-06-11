Закрытие ритейлеров на ночь и в выходные не поможет малому бизнесу

Запрет на работу ритейлеров по ночам и в выходные ничем не поможет малому бизнесу.

Такое мнение высказал бизнес-омбудсмен Борис Титов в Facebook:

«Это примерно также, как специально обжечь руку, чтобы нога не так болела. Зачем же такие странные предложения? Ударить по потребителям и не помочь МСП», — отметил Титов.

Бизнес-омбудсмен сказал, то если бы таким образом власти хотели бы облегчить условия труда работников, то можно было бы рассмотреть данное предложение. Но сотрудники ритейлеров не против работать круглосуточно, так как им за это платят. А терять работу или получать меньше никто не хочет.

Ранее глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести запрет на работу ритейлеров по ночам и в выходные дни. Таким образом он планирует помочь маленьким продуктовым магазина.

Не поддержал предложение Кутепова и Николай Пальченко — председатель Мурманского регионального отделения Партии Роста, совладелец МПЗ «Аскона» и ООО «Капитал».