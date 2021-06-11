💰 Работодатель может премировать работников за вакцинацию от COVID

Работодатель может выдавать работникам премии за вакцинацию от ковид. Причем данная премия может выплачиваться ежемесячно.
Такое разъяснение дал Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.
Работодатель имеет право выдавать работникам премии, которые мотивируют сотрудников к тому или иному действию:
«Работодатель вправе предусмотреть самостоятельные меры поощрения либо распространить на работников, которые добровольно прошли вакцинацию от COVID-19, стимулирующие надбавки, которые установлены Правилами внутреннего трудового распорядка, например, для лиц, отказавшихся от курения, принимающих участие в организованных работодателем спортивных мероприятиях и т.д.».
Такие премии являются мотивацией, а не принуждением или дискриминацией.
Новый вид премии за вакцинацию от ковид ввели у налоговиков. Но она единовременная. Подробнее о новом премировании работников ФНС читайте в данной новости.