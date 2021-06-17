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Для УСН не нужны документы для подтверждения расходов. Это так сервис Сбера подсказывает

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Рубрика Банки
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Сервис Сбербанка утверждает, что для упрощенной системы налогообложения не нужны документы для подтверждения расходных операций. А если будет запрос по 115-ФЗ? Например, о происхождении товара. Да и бухучет никто не отменял.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Советы Сбербанка получателям бизнес-карт».

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«Если у вас упрощенная форма налогообложения, документы для подтверждения расходных операций не нужны. Для остальных видов налогообложения достаточно чеков, актов и накладных»

На «Клерке» писали о возможных последствиях, когда, к примеру, ИП не может подтвердить расходы:

В комментариях пишут:

«Это последователи Остера и его „Вредных советов“? Немного не ту площадку нашли».

Кто-то спрашивает, можно ли сослаться на их совет при налоговой проверке:

«Это интересно откуда у них такие сведения? И можно ли при налоговой проверке сослаться на их рекомендации? А что, почему бы и нет».

А кто-то пишет, что потом по 115-ФЗ будут требования:

«Вот-вот. А потом по 115-ФЗ „представьте авансовые отчеты“ и т.д.».

Еще заметили тенденцию, что ИП на УСН 6% боятся бизнес-карты:

«Аааа... Но заметила тенденцию у клиентов — ИП на 6% боятся корп. карт, а ООО на 15% и ОСНО за милую душу, чего только не покупают».

Заодно вспомнили про лизинг:

«Есть еще советы лизинговых компаний: по окончании лизинга мы можете продать автомобиль директору по выкупной стоимости!».

Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет». Он пройдет 2 июля, начало в 11:00 по Мск.

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