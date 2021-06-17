Сервис Сбербанка утверждает, что для упрощенной системы налогообложения не нужны документы для подтверждения расходных операций. А если будет запрос по 115-ФЗ? Например, о происхождении товара. Да и бухучет никто не отменял.
Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».
«Советы Сбербанка получателям бизнес-карт».
«Если у вас упрощенная форма налогообложения, документы для подтверждения расходных операций не нужны. Для остальных видов налогообложения достаточно чеков, актов и накладных»
На «Клерке» писали о возможных последствиях, когда, к примеру, ИП не может подтвердить расходы:
- Банк заблокировал счет ИП и требует документы о происхождении товаров. Которых у ИП нет.
- ИП — «мечта» банковского финмониторинга. Хочет торговать без документов о происхождении товара.
В комментариях пишут:
«Это последователи Остера и его „Вредных советов“? Немного не ту площадку нашли».
Кто-то спрашивает, можно ли сослаться на их совет при налоговой проверке:
«Это интересно откуда у них такие сведения? И можно ли при налоговой проверке сослаться на их рекомендации? А что, почему бы и нет».
А кто-то пишет, что потом по 115-ФЗ будут требования:
«Вот-вот. А потом по 115-ФЗ „представьте авансовые отчеты“ и т.д.».
Еще заметили тенденцию, что ИП на УСН 6% боятся бизнес-карты:
«Аааа... Но заметила тенденцию у клиентов — ИП на 6% боятся корп. карт, а ООО на 15% и ОСНО за милую душу, чего только не покупают».
Заодно вспомнили про лизинг:
«Есть еще советы лизинговых компаний: по окончании лизинга мы можете продать автомобиль директору по выкупной стоимости!».
Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Ликбез для начинающих ИП: налоги, документы, кадровый учет». Он пройдет 2 июля, начало в 11:00 по Мск.